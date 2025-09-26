$41.490.08
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
14:01 • 11026 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 8572 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
12:45 • 10587 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
09:46 • 15316 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 19231 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 28876 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 34450 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 38949 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28386 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
САП оскаржить закриття справи щодо розкрадання 12 млн грн на Укрзалізниці

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення ВАКС про закриття справи щодо заволодіння майже 12 млн грн на АТ "Укрзалізниця". Суд закрив провадження через закінчення строку досудового розслідування, що викликало критику правоохоронців.

САП оскаржить закриття справи щодо розкрадання 12 млн грн на Укрзалізниці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення ВАКС про закриття справи щодо заволодіння майже 12 млн грн на АТ "Укрзалізниця". Суд закрив провадження через закінчення строку досудового розслідування, що викликало критику правоохоронців. Про це повідомляє САП, пише УНН.

Деталі

26 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисників і закрив кримінальне провадження стосовно службової особи Укрзалізниці та власника комерційного товариства, яких звинувачували у заволодінні коштами підприємства на суму понад 11,8 млн грн.

Нерухомість вартістю понад 3,2 млн грн: САП вимагає визнати необґрунтованими активи головного митника Звягінцева23.09.25, 13:30 • 2846 переглядiв

За матеріалами досудового розслідування НАБУ, у 2018 році фігуранти справи разом із заступником директора філії ЦЗВ АТ "Укрзалізниця" нібито сформували дискримінаційні умови для шести закупівель кам’яного вугілля. Це забезпечило перемогу заздалегідь визначених компаній, включно з тією, яка запропонувала найвищу ціну, що спричинило суттєве перевищення витрат.

Закриття провадження відбулося на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України – через закінчення строку досудового розслідування. Прокурори САП не погоджуються з таким рішенням та планують оскаржити його в апеляції.

Конфлікт інтересів: детектив НАБУ перейшов на керівну посаду в "Укрзалізницю" після того, як знайшов там корупцію – експерт14.08.25, 15:50 • 4279 переглядiв

Експерти та представники правоохоронних органів підкреслюють, що рішення суду стало можливим через так звані "правки Лозового", які дозволяють високопосадовцям уникати відповідальності за корупційні злочини. За словами критиків, ці норми підривають міжнародні стандарти правосуддя та ускладнюють проведення тривалих експертиз, необхідних для якісного розслідування.

САП завершила розслідування розкрадань в "Укрзалізниці" на 15 мільйонів гривень22.09.25, 16:56 • 2966 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НП
Українська залізниця
Національне антикорупційне бюро України