САП оскаржить закриття справи щодо розкрадання 12 млн грн на Укрзалізниці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення ВАКС про закриття справи щодо заволодіння майже 12 млн грн на АТ "Укрзалізниця". Суд закрив провадження через закінчення строку досудового розслідування, що викликало критику правоохоронців. Про це повідомляє САП, пише УНН.

Деталі

26 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисників і закрив кримінальне провадження стосовно службової особи Укрзалізниці та власника комерційного товариства, яких звинувачували у заволодінні коштами підприємства на суму понад 11,8 млн грн.

За матеріалами досудового розслідування НАБУ, у 2018 році фігуранти справи разом із заступником директора філії ЦЗВ АТ "Укрзалізниця" нібито сформували дискримінаційні умови для шести закупівель кам’яного вугілля. Це забезпечило перемогу заздалегідь визначених компаній, включно з тією, яка запропонувала найвищу ціну, що спричинило суттєве перевищення витрат.

Закриття провадження відбулося на підставі пункту 10 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України – через закінчення строку досудового розслідування. Прокурори САП не погоджуються з таким рішенням та планують оскаржити його в апеляції.

Експерти та представники правоохоронних органів підкреслюють, що рішення суду стало можливим через так звані "правки Лозового", які дозволяють високопосадовцям уникати відповідальності за корупційні злочини. За словами критиків, ці норми підривають міжнародні стандарти правосуддя та ускладнюють проведення тривалих експертиз, необхідних для якісного розслідування.

