САП обжалует закрытие дела о хищении 12 млн грн на Укрзализныце

Киев • УНН

 • 846 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение ВАКС о закрытии дела о завладении почти 12 млн грн на АО "Укрзализныця". Суд закрыл производство из-за истечения срока досудебного расследования, что вызвало критику правоохранителей.

САП обжалует закрытие дела о хищении 12 млн грн на Укрзализныце

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение ВАКС о закрытии дела о хищении почти 12 млн грн на АО "Укрзализныця". Суд закрыл производство из-за истечения срока досудебного расследования, что вызвало критику правоохранителей. Об этом сообщает САП, пишет УНН.

Детали

26 сентября 2025 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство защитников и закрыл уголовное производство в отношении должностного лица Укрзализныци и владельца коммерческого общества, которых обвиняли в завладении средствами предприятия на сумму более 11,8 млн грн.

Недвижимость стоимостью более 3,2 млн грн: САП требует признать необоснованными активы главного таможенника Звягинцева23.09.25, 13:30 • 2846 просмотров

По материалам досудебного расследования НАБУ, в 2018 году фигуранты дела вместе с заместителем директора филиала ЦЗВ АО "Укрзализныця" якобы сформировали дискриминационные условия для шести закупок каменного угля. Это обеспечило победу заранее определенных компаний, включая ту, которая предложила самую высокую цену, что привело к существенному превышению расходов.

Закрытие производства произошло на основании пункта 10 части 1 статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины – из-за истечения срока досудебного расследования. Прокуроры САП не согласны с таким решением и планируют обжаловать его в апелляции.

Конфликт интересов: детектив НАБУ перешел на руководящий пост в "Укрзалізницю" после того, как нашел там коррупцию, – эксперт14.08.25, 15:50 • 4279 просмотров

Эксперты и представители правоохранительных органов подчеркивают, что решение суда стало возможным благодаря так называемым "правкам Лозового", которые позволяют высокопоставленным чиновникам избегать ответственности за коррупционные преступления. По словам критиков, эти нормы подрывают международные стандарты правосудия и затрудняют проведение длительных экспертиз, необходимых для качественного расследования.

САП завершила расследование хищений в "Укрзализныце" на 15 миллионов гривен22.09.25, 16:56 • 2966 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧП
Украинская железная дорога
Национальное антикоррупционное бюро Украины