Недвижимость стоимостью более 3,2 млн грн: САП требует признать необоснованными активы главного таможенника Звягинцева

$41.380.13
48.730.31
ukenru
05:00 • 19535 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 20204 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 23934 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 39842 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 42545 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 41244 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 63970 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 68833 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 63302 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30766 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4.4м/с
38%
751мм
Популярные новости
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto23 сентября, 01:12 • 15696 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48 • 18328 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44 • 18638 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 14163 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 10573 просмотра
публикации
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 362 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 10668 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 14261 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 19558 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 60799 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Белый дом
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 60782 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 28747 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 44663 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 96041 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 117804 просмотра
Актуальное
Хранитель
Facebook
Financial Times
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot

Недвижимость стоимостью более 3,2 млн грн: САП требует признать необоснованными активы главного таможенника Звягинцева

Киев • УНН

 • 270 просмотра

Прокурор САП обратился в ВАКС с иском о признании необоснованными активов на более чем 3,2 млн грн, которыми пользуется действующий глава Гостаможслужбы. Речь идет о жилом доме и земельном участке под Киевом, оформленных на родственника жены, но фактически принадлежащих должностному лицу.

Недвижимость стоимостью более 3,2 млн грн: САП требует признать необоснованными активы главного таможенника Звягинцева

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на основании материалов Национального антикоррупционного бюро Украины обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на общую сумму более 3,2 млн грн, которыми пользуется действующий глава Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.

Подробности

Речь идет о жилом доме площадью 236,8 кв. м и земельном участке под Киевом, на котором он расположен.

Как выяснилось, эта недвижимость была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья.

Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора в порядке обеспечения иска на активы наложен арест.

Напомним

В мае и.о. главы Гостаможслужбы Сергей Звягинцев обвинялся в недекларировании дома под Киевом стоимостью более 100 тыс. долларов. Обвинительный акт был направлен в суд.

Ольга Розгон

ПолитикаКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Государственная таможенная служба Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Киев