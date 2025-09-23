Недвижимость стоимостью более 3,2 млн грн: САП требует признать необоснованными активы главного таможенника Звягинцева
Киев • УНН
Прокурор САП обратился в ВАКС с иском о признании необоснованными активов на более чем 3,2 млн грн, которыми пользуется действующий глава Гостаможслужбы. Речь идет о жилом доме и земельном участке под Киевом, оформленных на родственника жены, но фактически принадлежащих должностному лицу.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры на основании материалов Национального антикоррупционного бюро Украины обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на общую сумму более 3,2 млн грн, которыми пользуется действующий глава Государственной таможенной службы Украины Сергей Звягинцев. Об этом сообщает пресс-служба САП, пишет УНН.
Подробности
Речь идет о жилом доме площадью 236,8 кв. м и земельном участке под Киевом, на котором он расположен.
Как выяснилось, эта недвижимость была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья.
Высшим антикоррупционным судом по заявлению прокурора в порядке обеспечения иска на активы наложен арест.
Напомним
В мае и.о. главы Гостаможслужбы Сергей Звягинцев обвинялся в недекларировании дома под Киевом стоимостью более 100 тыс. долларов. Обвинительный акт был направлен в суд.