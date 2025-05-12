Не задекларував будинок під Києвом: перед судом постане головний митник Звягінцев
Київ • УНН
В.о. голови Держмитслужби Сергій Звягінцев обвинувачується у недекларуванні будинку під Києвом вартістю понад 100 тис. доларів. Обвинувальний акт вже направлено до суду.
До суду направлено обвинувальний акт за обвинуваченням виконувача обов’язків Голови Державної митної служби УкраїниСергія Звягінцева в недекларуванні майна на понад 100 тис. доларів.
Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про в.о. Голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева.
12 травня 2025 року прокурор САП направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням виконувача обов’язків Голови Державної митної служби України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України "Про запобігання корупції" (ч. 1 ст. 366-2 КК України)
Повідомляється, що у межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що у деклараціях за 2021–2023 роки особа не відобразила відомостей про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.
Указана нерухомість, загальна вартість якої сягає понад 100 тис. дол., була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.
НАЗК виявило у експосадовця одеської митниці необґрунтованих активів на понад 3,2 мільйона гривень 15.07.24, 16:44 • 20294 перегляди
Доповнення
У лютому 2024 року було звершено розслідування щодо в.о. голови Держмитслужби через недекларування майна на понад $100 тис.