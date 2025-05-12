Не задекларував будинок під Києвом: перед судом постане головний митник Звягінцев

До суду направлено обвинувальний акт за обвинуваченням виконувача обов’язків Голови Державної митної служби УкраїниСергія Звягінцева в недекларуванні майна на понад 100 тис. доларів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про в.о. Голови Державної митної служби України Сергія Звягінцева.

12 травня 2025 року прокурор САП направив до суду обвинувальний акт за обвинуваченням виконувача обов’язків Голови Державної митної служби України в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачені Законом України "Про запобігання корупції" (ч. 1 ст. 366-2 КК України)