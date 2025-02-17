Головний митник України приховав елітну нерухомість під Києвом: слідство завершено

Завершено слідство у справі головного митника країни щодо недостовірного декларування. Повідомлено про підозру посадовцю, який розпоряджався нерухомістю вартістю понад 100 тис. дол. США, оформленою на близького родича своєї дружини.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Контекст

У межах досудового розслідування встановлено:

у деклараціях за 2021 – 2023 роки виконувач обов’язків Голови Державної митної служби України не відобразив відомостей про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

Указана нерухомість, загальна вартість якої сягає понад 100 тис. дол. США, була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.