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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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15 березня, 13:08 • 136648 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116206 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107325 перегляди

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Головний митник України приховав елітну нерухомість під Києвом: слідство завершено

Головний митник України приховав елітну нерухомість під Києвом: слідство завершено

Київ • УНН

 • 95571 перегляди

Завершено розслідування щодо в.о. голови Держмитслужби через недекларування майна на понад $100 тис. Посадовець оформив будинок та землю під Києвом на родича дружини.

Завершено слідство у справі головного митника країни щодо недостовірного декларування. Повідомлено про підозру посадовцю, який розпоряджався нерухомістю вартістю понад 100 тис. дол. США, оформленою на близького родича своєї дружини.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Недекларування майна на понад 100 тис. доларів США: завершено слідство у справі стосовно головного митника

- ідеться у повідомленні

Контекст

У межах досудового розслідування встановлено:

у деклараціях за 2021 – 2023 роки виконувач обов’язків Голови Державної митної служби України не відобразив відомостей про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

Указана нерухомість, загальна вартість якої сягає понад 100 тис. дол. США, була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.  

- інформує САП.

На початку січня 2025 року посадовцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Нагадаємо

У рейтингу Transparency International Україна отримала 35 балів зі 100 можливих, втративши 1 бал порівняно з минулим роком. Індекс оцінює корупційні практики лише в державному секторі, не враховуючи побутову та бізнесову корупцію.

Посадовцям Луганська висунули підозру про розкрадання 101 млн грн під час закупівель для ЗСУ 06.02.25, 12:14 • 27107 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоКримінал та НП
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