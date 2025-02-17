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Главный таможенник Украины скрыл элитную недвижимость под Киевом: следствие завершено

Главный таможенник Украины скрыл элитную недвижимость под Киевом: следствие завершено

Киев  •  УНН

 • 11245 просмотра

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Завершено расследование в отношении и.о. главы Гостаможслужбы из-за недекларирования имущества на более $100 тыс. Чиновник оформил дом и землю под Киевом на родственника жены.

Завершено следствие по делу главного таможенника страны относительно недостоверного декларирования. Сообщено о подозрении должностному лицу, которое распоряжалось недвижимостью стоимостью более 100 тыс. долл. США, оформленной на близкого родственника своей жены.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Недекларирование имущества на более 100 тыс. долларов США: завершено следствие по делу в отношении главного таможенника

- говорится в сообщении

Контекст

В рамках досудебного расследования установлено:

в декларациях за 2021 - 2023 годы исполняющий обязанности Председателя Государственной таможенной службы Украины не отразил сведений о жилом доме площадью 236,8 кв. м и земельном участке под Киевом, на котором он расположен.

Указанная недвижимость, общая стоимость которой достигает более 100 тыс. долл. США, была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья.  

- информирует САП.

В начале января 2025 года чиновнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Напомним,

В рейтинге Transparency International Украина получила 35 баллов из 100 возможных, потеряв 1 балл по сравнению с прошлым годом. Индекс оценивает коррупционные практики только в государственном секторе, не учитывая бытовую и бизнес-коррупцию.

Должностным лицам Луганска выдвинули подозрение о хищении 101 млн грн при закупках для ВСУ06.02.25, 12:14 • 26891 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоКриминал и ЧП
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