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Не задекларировал дом под Киевом: перед судом предстанет главный таможенник Звягинцев

Киев • УНН

 • 106 просмотра

И.о. главы Гостаможслужбы Сергей Звягинцев обвиняется в недекларировании дома под Киевом стоимостью более 100 тыс. долларов. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Не задекларировал дом под Киевом: перед судом предстанет главный таможенник Звягинцев

В суд направлен обвинительный акт по обвинению исполняющего обязанности Председателя Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева в недекларировании имущества на более 100 тыс. долларов.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП. 

Как стало известно УНН из собственных источников речь идет об и.о. Председателя Государственной таможенной службы Украины Сергея Звягинцева.   

12 мая 2025 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт по обвинению исполняющего обязанности Председателя Государственной таможенной службы Украины в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренные Законом Украины "О предотвращении коррупции" (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в  рамках досудебного расследования, которое осуществляли детективы НАБУ, установлено, что в декларациях за 2021–2023 годы лицо не отразило сведений о жилом доме площадью 236,8 кв. м и земельном участке под Киевом, на котором он расположен.

Указанная недвижимость, общая стоимость которой составляет более 100 тыс. долл., была оформлена на близкого родственника жены, однако фактически ее владельцем и распорядителем был чиновник и его семья.

НАПК выявило у экс-чиновника одесской таможни необоснованных активов на более 3,2 миллиона гривен15.07.24, 16:44 • 20294 просмотра

Дополнение

В феврале 2024 года было завершено расследование в отношении и.о. председателя Гостаможслужбы из-за недекларирования имущества на более $100 тыс. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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