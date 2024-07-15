Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции установило признаки приобретения необоснованных активов бывшим начальником отдела таможенного оформления Одесской таможни Государственной таможенной службы Украины на более 3,2 млн грн. об этом пишет УНН со ссылкой на заявление НАПК.

Детали

После полной проверки декларации за 2022 год в агентстве выяснили, что во время первого года войны чиновник, его жена и дочь приобрели 5 транспортных средств на более 7 млн грн, а именно:

MERCEDES-BENZ GLS 400, 2021 г.в;

MERCEDES-BENZ S 450, 2020 г.в;

AUDI A5, 2022 г.в;

AUDI A6, 2022 г.в;

AUDI A4, 2022 г.в.

НАПК установило, что имеющиеся у них денежные сбережения и доходы, полученные на момент совершения покупок, свидетельствуют о невозможности приобрести имущество пользуясь средствами, полученными из законных источников.

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Кроме того, оказалось, что экс-чиновник таможни стал владельцем автомобиля MERCEDES-BENZ GLS 400 2021 года выпуска по цене ниже минимальной рыночной.

Материалы направлены в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов экс-чиновника необоснованными и взыскании их в доход государства, что предусматривает статья 290 ГПК Украины - говорится в заявлении НАПК.

Напомним

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