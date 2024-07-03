Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки приобретения необоснованных активов у бывшего заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого на почти 29 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.

Детали

"НАПК во время мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 29 млн гривен", - говорится в сообщении.

НАПК установило, что по поручению чиновника связанные с ним лица приобрели такие необоснованные активы:

автомобиль LEXUS ES 300H стоимостью более 960 тыс. гривен;

автомобиль LEXUS NX 300H стоимостью более 480 тыс. гривен;



автомобиль PORSCHE MACAN T стоимостью 3,5 млн гривен;



дом и земельный участок в Киеве стоимостью 16,3 млн гривен;



дом и земельный участок в Одессе стоимостью 10 млн гривен;



квартира и земельный участок в Анталии (Турция) стоимостью 3,9 млн гривен.



"Кроме того, не установлено законных источников происхождения наличных средств чиновника на более 2 млн гривен, а также криптовалюты Tether (USDT). Материалы в отношении бывшего заместителя Генерального прокурора направлены в НАБУ для присоединения их к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования", - добавляют в НАПК.

НАПК не называет имя чиновника, но из сообщения следует, что речь идет о Дмитрии Вербицком, который был недавно уволен с должности заместителя Генпрокурора.

Заместителя Генпрокурора Вербицкого уволили

Напомним

Журналисты "Схем" выяснили, что заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в элитном киевском коттеджном городке "Конек", где его племянник купил дом по цене в 6 раз меньше рыночной стоимости.

Также журналисты установили, что девушка Вербицкого в 2024 году получила элитное имущество на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.

Приказом Генерального прокурора Андрея Костина от 21 июня обязанности Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей.

Ранее Костин заявлял о проведении служебного расследования в отношении Дмитрия Вербицкого, которого подозревают в незаконном обогащении.