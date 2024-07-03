Киев • УНН
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило у бывшего заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого признаки приобретения необоснованных активов на сумму почти 29 миллионов гривен, среди которых элитные автомобили, дома и квартира в Турции.
Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило признаки приобретения необоснованных активов у бывшего заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого на почти 29 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАПК.
Детали
"НАПК во время мониторинга образа жизни выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 29 млн гривен", - говорится в сообщении.
НАПК установило, что по поручению чиновника связанные с ним лица приобрели такие необоснованные активы:
"Кроме того, не установлено законных источников происхождения наличных средств чиновника на более 2 млн гривен, а также криптовалюты Tether (USDT). Материалы в отношении бывшего заместителя Генерального прокурора направлены в НАБУ для присоединения их к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования", - добавляют в НАПК.
НАПК не называет имя чиновника, но из сообщения следует, что речь идет о Дмитрии Вербицком, который был недавно уволен с должности заместителя Генпрокурора.
Заместителя Генпрокурора Вербицкого уволили1 июля 2024, 09:07 • 31220 просмотров
Напомним
Журналисты "Схем" выяснили, что заместитель Генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий живет в элитном киевском коттеджном городке "Конек", где его племянник купил дом по цене в 6 раз меньше рыночной стоимости.
Также журналисты установили, что девушка Вербицкого в 2024 году получила элитное имущество на сумму не менее 52 миллионов гривен, не имея для этого достаточных собственных официальных доходов.
Приказом Генерального прокурора Андрея Костина от 21 июня обязанности Дмитрия Вербицкого возложены на других заместителей.
Ранее Костин заявлял о проведении служебного расследования в отношении Дмитрия Вербицкого, которого подозревают в незаконном обогащении.