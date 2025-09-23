Нерухомість вартістю понад 3,2 млн грн: САП вимагає визнати необґрунтованими активи головного митника Звягінцева

$41.380.13
48.730.31
ukenru
05:00 • 19262 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 19874 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 23670 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 39552 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 42300 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 41122 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 63782 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 68754 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63261 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30740 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3м/с
55%
751мм
Популярнi новини
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto23 вересня, 01:12 • 15521 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23 вересня, 01:48 • 18135 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 18449 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 13862 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 10279 перегляди
Публікації
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 10302 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 13887 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів05:00 • 19265 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 60532 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 63784 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Махмуд Аббас
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Бельгія
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 60532 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 28637 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 44559 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 95935 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 117699 перегляди
Актуальне
The Guardian
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Tesla Model Y
Шахед-136

Нерухомість вартістю понад 3,2 млн грн: САП вимагає визнати необґрунтованими активи головного митника Звягінцева

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Прокурор САП звернувся до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 3,2 млн грн, якими користується чинний очільник Держмитслужби. Йдеться про житловий будинок та земельну ділянку під Києвом, оформлені на родича дружини, але фактично належать посадовцю.

Нерухомість вартістю понад 3,2 млн грн: САП вимагає визнати необґрунтованими активи головного митника Звягінцева

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів Національного антикорупційного бюро України звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 3,2 млн грн, якими користується чинний очільник Державної митної служби України Сергій Звягінцев. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.

Деталі

Мова йде про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.

Як з’ясувалося, ця нерухомість була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.

Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора в порядку забезпечення позову на активи накладено арешт.

Нагадаємо

У травні в.о. голови Держмитслужби Сергій Звягінцев обвинувачувався у недекларуванні будинку під Києвом вартістю понад 100 тис. доларів. Обвинувальний акт було направлено до суду.

Ольга Розгон

ПолітикаКримінал та НП
Державний кордон України
Державна митна служба України
Національне антикорупційне бюро України
Київ