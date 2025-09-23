Нерухомість вартістю понад 3,2 млн грн: САП вимагає визнати необґрунтованими активи головного митника Звягінцева
Київ • УНН
Прокурор САП звернувся до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 3,2 млн грн, якими користується чинний очільник Держмитслужби. Йдеться про житловий будинок та земельну ділянку під Києвом, оформлені на родича дружини, але фактично належать посадовцю.
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на підставі матеріалів Національного антикорупційного бюро України звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на загальну суму понад 3,2 млн грн, якими користується чинний очільник Державної митної служби України Сергій Звягінцев. Про це повідомляє пресслужба САП, пише УНН.
Деталі
Мова йде про житловий будинок площею 236,8 кв. м та земельну ділянку під Києвом, на якій він розташований.
Як з’ясувалося, ця нерухомість була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина.
Вищим антикорупційним судом за заявою прокурора в порядку забезпечення позову на активи накладено арешт.
Нагадаємо
У травні в.о. голови Держмитслужби Сергій Звягінцев обвинувачувався у недекларуванні будинку під Києвом вартістю понад 100 тис. доларів. Обвинувальний акт було направлено до суду.