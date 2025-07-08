САП оскаржила відмову у відстороненні і запобіжний захід Чернишову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід віце - прем’єр - міністру національної єдності Олексію Чернишову та рішення про відмову відсторонити його від займаної посади. Про це повідомила УНН речник САП Ольга Постолюк.

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Постолюк повідомила, що САП подала апеляційні скарги на рішення ВАКС до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Перша скарга стосується незгоди з обраним віце - прем'єр- міністру національної єдності запобіжним заходом, а друга щодо відмови відсторонити його від посади віце - прем'єр- міністра національної єдності.

Доповнення

Раніше САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу, попри проблеми з рахунками.

Водночас ВАКС постановив не відстороняти Олексія Чернишова від посади віце - премʼєра та міністра національної єдності.

2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли 120 млн грн застави, призначеній судом у межах справи про зловживання службовим становищем та одержання хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

САП вивчає інформацію з відкритих джерел про компанії, які внесли заставу за віце-прем’єр-міністра України - Міністра національної єдності Олексія Чернишова у розмірі 120 млн гривень.