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САП оскаржила відмову у відстороненні і запобіжний захід Чернишову

Київ • УНН

 • 491 перегляди

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційні скарги на рішення ВАКС щодо віцепрем'єр-міністра національної єдності Олексія Чернишова. САП не згодна з обраним запобіжним заходом та відмовою відсторонити його від посади.

САП оскаржила відмову у відстороненні і запобіжний захід Чернишову

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила запобіжний захід віце - прем’єр - міністру національної єдності Олексію Чернишову та рішення про відмову відсторонити його від займаної посади. Про це повідомила УНН речник САП Ольга Постолюк.

Деталі

Постолюк повідомила, що САП подала апеляційні скарги на рішення ВАКС до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Перша скарга стосується незгоди з обраним віце - прем'єр- міністру національної єдності запобіжним заходом, а друга щодо відмови відсторонити його від посади віце - прем'єр- міністра національної єдності.

Доповнення

Раніше САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Вищий антикорупційний суд обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн гривень. Після засідання суду Чернишов заявив, що має намір сплатити заставу, попри проблеми з рахунками.

Водночас ВАКС постановив не відстороняти Олексія Чернишова від посади віце - премʼєра та міністра національної єдності.

2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли 120 млн грн застави, призначеній судом у межах справи про зловживання службовим становищем та одержання хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

САП вивчає інформацію з відкритих джерел про компанії, які внесли заставу за віце-прем’єр-міністра України - Міністра національної єдності Олексія Чернишова у розмірі 120 млн гривень.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Чернишов Олексій Михайлович
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