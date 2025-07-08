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САП обжаловала отказ в отстранении и меру пресечения Чернышову

Киев • УНН

 • 303 просмотра

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляционные жалобы на решение ВАКС относительно вице-премьер-министра национальной единства Алексея Чернышова. САП не согласна с избранной мерой пресечения и отказом отстранить его от должности.

САП обжаловала отказ в отстранении и меру пресечения Чернышову

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала меру пресечения вице-премьер-министру национального единства Алексею Чернышову и решение об отказе отстранить его от занимаемой должности. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

Детали

Постолюк сообщила, что САП подала апелляционные жалобы на решения ВАКС в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Первая жалоба касается несогласия с избранной вице-премьер-министру национального единства мерой пресечения, а вторая – отказа отстранить его от должности вице-премьер-министра национального единства.

Дополнение

Ранее САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Высший антикоррупционный суд избрал Чернышову меру пресечения в виде залога в 120 млн гривен. После заседания суда Чернышов заявил, что намерен уплатить залог, несмотря на проблемы со счетами.

В то же время ВАКС постановил не отстранять Алексея Чернышова от должности вице-премьера и министра национального единства.

2 июля стало известно, что за Чернышова внесли 120 млн грн залога, назначенного судом в рамках дела о злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

САП изучает информацию из открытых источников о компаниях, которые внесли залог за вице-премьер-министра Украины - Министра национального единства Алексея Чернышова в размере 120 млн гривен.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществополитикаКриминал и ЧП
Алексей Чернышов
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