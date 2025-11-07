ukenru
11:23 • 3328 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
09:48 • 16706 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
09:46 • 19917 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
07:19 • 25359 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 24017 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
7 листопада, 03:41 • 27808 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 28324 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 32450 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 67356 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 58391 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Графіки відключень електроенергії
Санкції ЄС змінили споживчий вибір росіян: полиці супермаркетів залишились без вин Європи

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Західні санкції, пов'язані з агресією РФ в Україні, змусили російських споживачів перейти на місцеві вина. Продажі російського вина зросли до 60% ринку, тоді як 10 років тому ця частка становила 25%.

Санкції ЄС змінили споживчий вибір росіян: полиці супермаркетів залишились без вин Європи

Західні санкції у зв'язку з агресією рф в Україні спонукають споживачів у населенних пунктах росії зосереджуватись лише на виборі місцевих вин. Тим більше, що полиці супермаркетів мають все менш різноманітний прейскурант у виборі алкогольних напоїв з винограду. Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У росії колись був широкий вибір французьких та італійських вин. Втім тепер заповнені полиці магазинів заповнені лише низкою вітчизняних вин. На такий стан справ у цій галузі вплинули західні санкції, пов'язані з війною рф в Україні.

Докорінно змінили споживчі звички в Росії. Ціни на іноземні вина зросли, а вибір імпортних брендів значно зменшився.

- зазначає Reuters.

За даними видання, продажі російського вина зараз складають близько 60% ринку, в порівнянні з 25%, що було 10 років тому.

Поступово ринок почав змінюватися. Імпортні вина подорожчали на 30-40%. Дуже високу частку ринку завоювали алкогольні продукти у категорії "вино", виключно місцевого виробництва.  

Споживачі у рф поки ще у процесі пристосування до смаку місцевих вин, про що зазначив голова комітету Федерації рестораторів і готельєрів з питань російського виноробства Юрій Юдіч.

З моменту анексії українського Криму москвою у 2014 році, західні країни запровадили понад 25 000 різних санкцій проти росії. Левова частка з них припала на час повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Виноград вирощували навколо Чорного моря тисячі років, але труднощі війн та радянських антиалкогольних кампаній, особливо за часів Михайла Горбачова у 1985 році, знищили багато виноградників, зокрема в українському Криму.

Доповнення

кремлівська влада неодноразово наголошувала на "економічній стійкості росії під дією багатьох санкцій", путін називав їх "незаконними та невиправданими" закликаючи чиновників знайти спосіб обійти санкції.

Нагадаємо

Вперше за багато років в рф зафіксовано падіння споживання продуктів у натуральному вимірі. росіяни з'їли менше гречки, м'яса, рису та випили менше молока, попри зростання грошових витрат на харчі.

За останні кілька років вина українського виробництва стрімко інтегруються у світову гастрономічну культуру і набирають популярності кожного дня ​​все більше. Це пов’язано насамперед із модним нині трендом на органічні та натуральні продукти.

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини СвітуКулінар
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Reuters
Україна