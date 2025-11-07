Західні санкції у зв'язку з агресією рф в Україні спонукають споживачів у населенних пунктах росії зосереджуватись лише на виборі місцевих вин. Тим більше, що полиці супермаркетів мають все менш різноманітний прейскурант у виборі алкогольних напоїв з винограду. Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У росії колись був широкий вибір французьких та італійських вин. Втім тепер заповнені полиці магазинів заповнені лише низкою вітчизняних вин. На такий стан справ у цій галузі вплинули західні санкції, пов'язані з війною рф в Україні.

Докорінно змінили споживчі звички в Росії. Ціни на іноземні вина зросли, а вибір імпортних брендів значно зменшився. - зазначає Reuters.

За даними видання, продажі російського вина зараз складають близько 60% ринку, в порівнянні з 25%, що було 10 років тому.

Поступово ринок почав змінюватися. Імпортні вина подорожчали на 30-40%. Дуже високу частку ринку завоювали алкогольні продукти у категорії "вино", виключно місцевого виробництва.

Споживачі у рф поки ще у процесі пристосування до смаку місцевих вин, про що зазначив голова комітету Федерації рестораторів і готельєрів з питань російського виноробства Юрій Юдіч.

З моменту анексії українського Криму москвою у 2014 році, західні країни запровадили понад 25 000 різних санкцій проти росії. Левова частка з них припала на час повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році.

Виноград вирощували навколо Чорного моря тисячі років, але труднощі війн та радянських антиалкогольних кампаній, особливо за часів Михайла Горбачова у 1985 році, знищили багато виноградників, зокрема в українському Криму.

Доповнення

кремлівська влада неодноразово наголошувала на "економічній стійкості росії під дією багатьох санкцій", путін називав їх "незаконними та невиправданими" закликаючи чиновників знайти спосіб обійти санкції.

Нагадаємо

Вперше за багато років в рф зафіксовано падіння споживання продуктів у натуральному вимірі. росіяни з'їли менше гречки, м'яса, рису та випили менше молока, попри зростання грошових витрат на харчі.

За останні кілька років вина українського виробництва стрімко інтегруються у світову гастрономічну культуру і набирають популярності кожного дня ​​все більше. Це пов’язано насамперед із модним нині трендом на органічні та натуральні продукти.