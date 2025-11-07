Санкции ЕС изменили потребительский выбор россиян: полки супермаркетов остались без вин Европы

ukenru
11:23 • 1886 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
09:48 • 13930 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:46 • 17597 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
07:19 • 23166 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 22917 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
7 ноября, 03:41 • 27326 просмотра
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс
7 ноября, 00:03 • 27966 просмотра
Украина ведет "позитивные" переговоры по ракетам Tomahawk, несмотря на позицию Трампа - Стефанишина
6 ноября, 19:30 • 32390 просмотра
Как будут отключать свет в Киеве и регионах: ДТЭК обнародовал графики на 7 ноябряPhoto
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 66434 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
6 ноября, 12:47 • 58279 просмотра
Атака рф обесточила восемь шахт на Днепропетровщине, более 2500 горняков оказались под землей - Минэнерго
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Орбан сделал новое заявление о возможной встрече Трампа с путиным: подробности7 ноября, 03:02 • 19545 просмотра
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объясненияPhoto7 ноября, 03:28 • 18960 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 13501 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 9392 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 15740 просмотра
публикации
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
09:48 • 13930 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
09:46 • 17597 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
Эксклюзив
07:19 • 23166 просмотра
В Раде предложили создать "реестр дропов": в чем заключается основная идея законопроекта и когда его рассмотрит комитет
Эксклюзив
6 ноября, 14:11 • 66434 просмотра
В Украине запускают программу "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов6 ноября, 13:00 • 39820 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Меган Маркл
Андрей Одарченко
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Днепропетровская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает11:01 • 1382 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 202509:56 • 5118 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto08:03 • 15754 просмотра
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год07:49 • 9414 просмотра
Выход GTA VI снова отложен06:53 • 13512 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Золото
Хранитель

Санкции ЕС изменили потребительский выбор россиян: полки супермаркетов остались без вин Европы

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Западные санкции, связанные с агрессией РФ в Украине, заставили российских потребителей перейти на местные вина. Продажи российского вина выросли до 60% рынка, тогда как 10 лет назад эта доля составляла 25%.

Санкции ЕС изменили потребительский выбор россиян: полки супермаркетов остались без вин Европы

Западные санкции в связи с агрессией РФ в Украине побуждают потребителей в населенных пунктах России сосредотачиваться только на выборе местных вин. Тем более, что полки супермаркетов имеют все менее разнообразный прейскурант в выборе алкогольных напитков из винограда. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В России когда-то был широкий выбор французских и итальянских вин. Впрочем, теперь заполненные полки магазинов заполнены лишь рядом отечественных вин. На такое положение дел в этой отрасли повлияли западные санкции, связанные с войной РФ в Украине.

В корне изменили потребительские привычки в России. Цены на иностранные вина выросли, а выбор импортных брендов значительно уменьшился.

- отмечает Reuters.

По данным издания, продажи российского вина сейчас составляют около 60% рынка, по сравнению с 25%, что было 10 лет назад.

Постепенно рынок начал меняться. Импортные вина подорожали на 30-40%. Очень высокую долю рынка завоевали алкогольные продукты в категории "вино", исключительно местного производства.

Потребители в РФ пока еще в процессе приспособления к вкусу местных вин, о чем отметил глава комитета Федерации рестораторов и отельеров по вопросам российского виноделия Юрий Юдич.

С момента аннексии украинского Крыма Москвой в 2014 году, западные страны ввели более 25 000 различных санкций против России. Львиная доля из них пришлась на время полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Виноград выращивали вокруг Черного моря тысячи лет, но трудности войн и советских антиалкогольных кампаний, особенно во времена Михаила Горбачева в 1985 году, уничтожили многие виноградники, в частности в украинском Крыму.

Дополнение

Кремлевские власти неоднократно подчеркивали "экономическую устойчивость России под действием многих санкций", Путин называл их "незаконными и неоправданными", призывая чиновников найти способ обойти санкции.

Напомним

Впервые за много лет в РФ зафиксировано падение потребления продуктов в натуральном выражении. Россияне съели меньше гречки, мяса, риса и выпили меньше молока, несмотря на рост денежных затрат на продукты.

За последние несколько лет вина украинского производства стремительно интегрируются в мировую гастрономическую культуру и набирают популярность с каждым днем все больше. Это связано прежде всего с модным ныне трендом на органические и натуральные продукты.

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости МираКулинар
Санкции
Война в Украине
Владимир Путин
Reuters
Украина