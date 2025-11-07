Западные санкции в связи с агрессией РФ в Украине побуждают потребителей в населенных пунктах России сосредотачиваться только на выборе местных вин. Тем более, что полки супермаркетов имеют все менее разнообразный прейскурант в выборе алкогольных напитков из винограда. Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В России когда-то был широкий выбор французских и итальянских вин. Впрочем, теперь заполненные полки магазинов заполнены лишь рядом отечественных вин. На такое положение дел в этой отрасли повлияли западные санкции, связанные с войной РФ в Украине.

В корне изменили потребительские привычки в России. Цены на иностранные вина выросли, а выбор импортных брендов значительно уменьшился. - отмечает Reuters.

По данным издания, продажи российского вина сейчас составляют около 60% рынка, по сравнению с 25%, что было 10 лет назад.

Постепенно рынок начал меняться. Импортные вина подорожали на 30-40%. Очень высокую долю рынка завоевали алкогольные продукты в категории "вино", исключительно местного производства.

Потребители в РФ пока еще в процессе приспособления к вкусу местных вин, о чем отметил глава комитета Федерации рестораторов и отельеров по вопросам российского виноделия Юрий Юдич.

С момента аннексии украинского Крыма Москвой в 2014 году, западные страны ввели более 25 000 различных санкций против России. Львиная доля из них пришлась на время полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Виноград выращивали вокруг Черного моря тысячи лет, но трудности войн и советских антиалкогольных кампаний, особенно во времена Михаила Горбачева в 1985 году, уничтожили многие виноградники, в частности в украинском Крыму.

Дополнение

Кремлевские власти неоднократно подчеркивали "экономическую устойчивость России под действием многих санкций", Путин называл их "незаконными и неоправданными", призывая чиновников найти способ обойти санкции.

Напомним

Впервые за много лет в РФ зафиксировано падение потребления продуктов в натуральном выражении. Россияне съели меньше гречки, мяса, риса и выпили меньше молока, несмотря на рост денежных затрат на продукты.

За последние несколько лет вина украинского производства стремительно интегрируются в мировую гастрономическую культуру и набирают популярность с каждым днем все больше. Это связано прежде всего с модным ныне трендом на органические и натуральные продукты.