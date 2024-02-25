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Саміт Кримської платформи цього року відбудеться в Латвії

Київ • УНН

 • 21784 перегляди

Цього року Парламентський саміт "Кримської платформи" відбудеться в Латвії, повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Саміт Кримської платформи цього року відбудеться в Латвії

Парламентський саміт Кримської платформи цього року відбудеться в Латвії. Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає УНН.

"Цього року ми будемо проводити його (саміт Кримської платформи - ред.) в Латвії", - сказав Стефанчук.

Міжнародна Кримська платформа у Загребі: оприлюднено спільну декларацію25.10.22, 17:58 • 369006 переглядiв

Голова ВР нагадав, що один з самітів Кримської платформи проводився у Празі. Захід відбувся у жовтні 2023 року і зібрав представників 70 парламентів і парламентських організацій.

Ініційований Україною міжнародний координаційний механізм "Кримська платформа" було розпочато на установчому саміті у Києві у серпні 2021 року. Мета платформи – збереження уваги до Криму у міжнародному порядку денному, захист прав людини у Криму, сприяння деокупації півострова.

Олена Архіпова

Олена Архіпова

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