Парламентский саммит Крымской платформы в этом году состоится в Латвии. Об этом во время форума "Украина. Год 2024" сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает УНН.

"В этом году мы будем проводить его (саммит Крымской платформы - ред.) в Латвии", - сказал Стефанчук.

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Председатель ВР напомнил, что один из саммитов Крымской платформы проводился в Праге. Мероприятие состоялось в октябре 2023 года и собрало представителей 70 парламентов и парламентских организаций.

Инициированный Украиной международный координационный механизм "Крымская платформа" был начат на учредительном саммите в Киеве в августе 2021 года. Цель платформы - сохранение внимания к Крыму в международной повестке дня, защита прав человека в Крыму, содействие деоккупации полуострова.