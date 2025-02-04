Ryanair готується до відновлення польотів в Україну: які умови

Авіакомпанія Ryanair розробляє плани відновлення польотів в Україну на тлі зростаючих очікувань, що президент США Дональд Трамп може сприяти завершенню війни з росією. Про це пише The Telegraph, передає УНН.

Генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що компанія готує план дій, який дозволить відновити польоти протягом чотирьох-шести тижнів після закінчення бойових дій. Підготовка ведеться на тлі зусиль колишнього президента США, який наполягає на припиненні вогню.

Я дуже сподіваюся, що це станеться вже цього року. Думаю, що однією з речей, які Трамп може забезпечити, буде більш раннє вирішення питання незаконного вторгнення росії в Україну - зазначив О’Лірі.

За планом Ryanair, після відновлення польотів авіакомпанія відкриє близько 24 маршрутів до Києва та Львова.

Для цього компанія планує перенаправити літаки, що базуються в аеропортах, таких як лондонський Станстед та паризький Орлі.

Проте для відновлення польотів необхідно офіційне припинення бойових дій, щоб отримати дозвіл від Європейського агентства з авіаційної безпеки (EASA).

Зрештою, потрібне якесь перемир’я, тому що EASA не дозволить польоти в цей регіон, якщо не буде впевненості, що там не літатимуть ракети - наголосив О’Лірі.

До повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Ryanair була другою за розміром авіакомпанією в Україні.

О’Лірі заявив, що компанія має "фантастичну репутацію" у країнах, які раніше перебували під комуністичним впливом.

Вони всі люблять Ryanair. Вони бачать нас трохи як McDonald's – ми крутий американський бренд - сказав він.

Він також додав, що Київ і Львів готові до відновлення польотів: багажні каруселі запускають щотижня, щоб перевіряти їхню справність. Однак повернення до Одеси може зайняти більше часу через значні руйнування. Деякі аеропорти на сході та півдні, за словами О’Лірі, "розбомблені вщент" і фактично знищені.

Серед них аеропорт у Херсоні, куди Ryanair здійснювала польоти до вторгнення. Місто зазнало значних руйнувань після того, як його захопили російські війська, а згодом ЗСУ повернули під свій контроль.

Минулого року О’Лірі відвідав Україну, оглянув київський аеропорт, зустрівся з міністром інфраструктури та представив "радикальний план відновлення авіаперевезень".

Він також розповів про свою 10-годинну поїздку із Польщі, яка, за його словами, була "болісною", а потяг не може бути ефективним способом повернення мільйонів українців, розкиданих по Європі.

Була величезна зацікавленість у поверненні авіасполучення. Навіть у перші дні будуть потужні пасажиропотоки – через возз’єднання родин та приплив інвестицій у відбудову економіки. Ми будемо в авангарді цього процесу - наголосив О’Лірі.

Нагадаємо

Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Тель-Авіва та з нього з кінця березня. Продаж квитків на нові маршрути вже розпочато.