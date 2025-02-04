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Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Киев  •  УНН

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Ryanair планирует открыть 24 маршрута в Киев и Львов в течение 4-6 недель после прекращения боевых действий. Гендиректор компании надеется на скорое завершение войны при содействии Дональда Трампа.

Авиакомпания Ryanair разрабатывает планы возобновления полетов в Украину на фоне растущих ожиданий, что президент США Дональд Трамп может способствовать завершению войны с россией. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания готовит план действий, который позволит возобновить полеты в течение четырех-шести недель после окончания боевых действий. Подготовка ведется на фоне усилий бывшего президента США, который настаивает на прекращении огня.

Я очень надеюсь, что это произойдет уже в этом году. Думаю, что одной из вещей, которые Трамп может обеспечить, будет более раннее решение вопроса незаконного вторжения России в Украину 

- отметил О'Лири.

По плану Ryanair, после возобновления полетов авиакомпания откроет около 24 маршрутов в Киев и Львов.

Для этого компания планирует перенаправить самолеты, базирующиеся в аэропортах, таких как лондонский Станстед и парижский Орли.

Однако для возобновления полетов необходимо официальное прекращение боевых действий, чтобы получить разрешение от Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA).

В конце концов, нужно какое-то перемирие, потому что EASA не разрешит полеты в этот регион, если не будет уверенности, что там не будут летать ракеты 

- подчеркнул О'Лири.

До полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Ryanair была второй по величине авиакомпанией в Украине.

О'Лири заявил, что компания имеет "фантастическую репутацию" в странах, которые ранее находились под коммунистическим влиянием.

Они все любят Ryanair. Они видят нас немного как McDonald's - мы крутой американский бренд 

- сказал он.

Он также добавил, что Киев и Львов готовы к возобновлению полетов: багажные карусели запускают еженедельно, чтобы проверять их исправность. Однако возвращение в Одессу может занять больше времени из-за значительных разрушений. Некоторые аэропорты на востоке и юге, по словам О'Лири, "разбомблены до основания" и фактически уничтожены.

Среди них аэропорт в Херсоне, куда Ryanair осуществляла полеты до вторжения. Город претерпел значительные разрушения после того, как его захватили российские войска, а впоследствии ВСУ вернули под свой контроль.

В прошлом году О'Лири посетил Украину, осмотрел киевский аэропорт, встретился с министром инфраструктуры и представил "радикальный план восстановления авиаперевозок".

Он также рассказал о своем 10-часовом поезде из Польши, который, по его словам, был "мучительным", а поезд не может быть эффективным способом возвращения миллионов украинцев, разбросанных по Европе.

Была огромная заинтересованность в возвращении авиасообщения. Даже в первые дни будут мощные пассажиропотоки - из-за воссоединения семей и притока инвестиций в восстановление экономики. Мы будем в авангарде этого процесса 

- подчеркнул О'Лири.

Напомним

Авиакомпания Ryanair объявила о возобновлении рейсов в Тель-Авив и из него с конца марта. Продажа билетов на новые маршруты уже начата. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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tel-avivТель-Авив
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