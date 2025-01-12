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Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Ізраїлю

Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Ізраїлю

Київ • УНН

 • 32425 перегляди

Ryanair відновлює польоти до Тель-Авіва з кінця березня після призупинення через війну з ХАМАС. Авіакомпанія очікує відкриття Терміналу 1 в аеропорту Бен-Гуріон для відновлення повноцінної роботи.

Авіакомпанія Ryanair оголосила про відновлення рейсів до Тель-Авіва та з нього з кінця березня. Продаж квитків на нові маршрути вже розпочато. Про це повідомляє The Times of Israel, пише УНН.

Деталі

Ryanair, як і більшість інших авіакомпаній, скасувала рейси до Ізраїлю після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

З початку війни іноземні авіакомпанії кілька разів скасовували та відновлювали рейси до Ізраїлю. Через зменшення кількості рейсів ізраїльська влада закрила Термінал 1 аеропорту Бен-Гуріон, що викликало обурення серед лоукостерів, змусивши їх використовувати Термінал 3.

Виконавчий директор Ryanair DAC, Едді Вілсон, висловив сподівання, що аеропорт Бен-Гуріон знову відкриє Термінал 1, якщо буде ухвалено обґрунтоване рішення.

Багато американських та європейських авіакомпаній призупинили польоти до Ізраїлю, що залишило національного перевізника El Al єдиним, хто здійснює прямі рейси до Північної Америки. Відсутність конкуренції призвела до значного підвищення цін на авіаквитки, які збільшилися до 100% і більше,

- зазначає видання.

На тлі високих цін ізраїльські законодавці домовилися на початку цього місяця внести законодавчі зміни до скасованих прав авіапасажирів на компенсацію за скасовані рейси, щоб полегшити фінансові витрати, пов'язані з перебоями в авіасполученні під час війни, і допомогти повернути в країну іноземні авіакомпанії.

Azerbaijan Airlines призупиняє рейси до Казані "на невизначений термін"08.01.25, 20:55 • 21787 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новини Світу
izrailІзраїль
tel-avivТель-Авів

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