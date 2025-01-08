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Azerbaijan Airlines призупиняє рейси до Казані "на невизначений термін"

Azerbaijan Airlines призупиняє рейси до Казані "на невизначений термін"

Київ • УНН

 • 21787 перегляди

Azerbaijan Airlines тимчасово припиняє польоти за маршрутом Баку-Казань-Баку через регулярне закриття повітряного простору. Пасажири можуть отримати повне відшкодування або перебронювати квитки без штрафів.

Azerbaijan Airlines припиняє рейси з Баку до Казані і назад "на невизначений термін", передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.

"Через нещодавнє регулярне закриття повітряного простору над російським містом Казань AZAL призупиняє на невизначений термін усі рейси за маршрутом Баку-Казань-Баку для забезпечення безпеки польотів", - йдеться у повідомленні.

Пасажири рейсів AZAL до/з вказаного міста, які через поточну ситуацію не можуть скористатися послугами авіакомпанії, мають можливість отримати повне відшкодування без штрафних санкцій або перебронювати квитки. 

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В авіакомпанії запевнили, що продовжують уважно стежити за поточною ситуацією та інформуватимуть пасажирів про будь-які зміни.

Нагадаємо

Літак Azerbaijan Airlines (AZAL), що прямував з Баку до Грозного, розбився поблизу казахстанського міста Актау вранці 25 грудня. Загинули 38 людей. Лайнер був пошкоджений елементами зенітної ракети в небі над Грозним.

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AZAL раніше призупинила польоти в десять міст росії - у Грозний, Махачкалу, Сочі, Мінеральні Води, Владикавказ, Нижній Новгород, Самару, Саратов, Уфу та Волгоград.

Рейси до росії також почали скасовувати інші закордонні авіакомпанії: FlyDubai, Qazaq Air та El Al.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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