Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы в Казань "на неопределенный срок"
Киев • УНН
Azerbaijan Airlines временно прекращает полеты по маршруту Баку-Казань-Баку из-за регулярного закрытия воздушного пространства. Пассажиры могут получить полное возмещение или перебронировать билеты без штрафов.
Azerbaijan Airlines прекращает рейсы из Баку в Казань и обратно "на неопределенный срок", передает УНН со ссылкой на сообщение компании.
"Из-за недавнего регулярного закрытия воздушного пространства над российским городом Казань AZAL приостанавливает на неопределенный срок все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Пассажиры рейсов AZAL в/из указанного города, которые из-за текущей ситуации не могут воспользоваться услугами авиакомпании, имеют возможность получить полное возмещение без штрафных санкций или перебронировать билеты.
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В авиакомпании заверили, что продолжают внимательно следить за текущей ситуацией и будут информировать пассажиров о любых изменениях.
Напомним
Самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), следовавший из Баку в Грозный, разбился вблизи казахстанского города Актау утром 25 декабря. Погибли 38 человек. Лайнер был поврежден элементами зенитной ракеты в небе над Грозным.
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AZAL ранее приостановила полеты в десять городов России - в Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград.
Рейсы в Россию также начали отменять другие зарубежные авиакомпании: FlyDubai, Qazaq Air и El Al.