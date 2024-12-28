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Украина передаст партнерам разведданные о катастрофе Azerbaijan Airlines

Украина передаст партнерам разведданные о катастрофе Azerbaijan Airlines

Киев  •  УНН

 • 16510 просмотра

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Президент Украины обсудил с Алиевым катастрофу самолета Azerbaijan Airlines и поручил передать разведданные партнерам. По данным украинской стороны, самолет был сбит российской ракетой ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский  поручил передать данные украинской разведки относительно катастрофы самолета Azerbaijan Airlines. Об этом Зеленский сообщил в своем вечернем обращении, передает УНН

Зеленский призвал мир давить на Россию, чтобы прекратилась ложь о катастрофе самолета. «Такая же ложь, как была и о MH-17, о сбитом над Донбассом боинге», - указал Президент. 

Как подчеркнул глава государства, должна быть ответственность - ответственность именно тех, кто ударил по самолету и кто все это в России допустил: что самолет стал мишенью.

«Заслушал сегодня доклад разведки относительно того, что произошло и имеющихся у нас данных. Я поручил передать все факты партнерам», - указал Зеленский.

Дополнение 

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и обсудил авиакатастрофу самолета Azerbaijan Airlines. По словам Зеленского, есть доказательства того, что авария рейса J2-8243 произошла в результате удара российской ракетой ПВО. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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