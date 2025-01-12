Авиакомпания Ryanair объявила о возобновлении рейсов в Израиль

Авиакомпания Ryanair объявила о возобновлении рейсов в Тель-Авив и из него с конца марта. Продажа билетов на новые маршруты уже начата. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Ryanair, как и большинство других авиакомпаний, отменила рейсы в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

С начала войны иностранные авиакомпании несколько раз отменяли и возобновляли рейсы в Израиль. Из-за уменьшения количества рейсов израильские власти закрыли Терминал 1 аэропорта Бен-Гурион, что вызвало возмущение среди лоукостеров, заставив их использовать Терминал 3.

Исполнительный директор Ryanair DAC, Эдди Уилсон, выразил надежду, что аэропорт Бен-Гурион снова откроет Терминал 1, если будет принято обоснованное решение.

Многие американские и европейские авиакомпании приостановили полеты в Израиль, что оставило национального перевозчика El Al единственным, кто осуществляет прямые рейсы в Северную Америку. Отсутствие конкуренции привело к значительному повышению цен на авиабилеты, которые увеличились до 100% и более,