Авиакомпания Ryanair объявила о возобновлении рейсов в Израиль
Киев • УНН
Ryanair возобновляет полеты в Тель-Авив с конца марта после приостановки из-за войны с ХАМАС. Авиакомпания ожидает открытия Терминала 1 в аэропорту Бен-Гурион для возобновления полноценной работы.
Авиакомпания Ryanair объявила о возобновлении рейсов в Тель-Авив и из него с конца марта. Продажа билетов на новые маршруты уже начата. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.
Детали
Ryanair, как и большинство других авиакомпаний, отменила рейсы в Израиль после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.
С начала войны иностранные авиакомпании несколько раз отменяли и возобновляли рейсы в Израиль. Из-за уменьшения количества рейсов израильские власти закрыли Терминал 1 аэропорта Бен-Гурион, что вызвало возмущение среди лоукостеров, заставив их использовать Терминал 3.
Исполнительный директор Ryanair DAC, Эдди Уилсон, выразил надежду, что аэропорт Бен-Гурион снова откроет Терминал 1, если будет принято обоснованное решение.
Многие американские и европейские авиакомпании приостановили полеты в Израиль, что оставило национального перевозчика El Al единственным, кто осуществляет прямые рейсы в Северную Америку. Отсутствие конкуренции привело к значительному повышению цен на авиабилеты, которые увеличились до 100% и более,
На фоне высоких цен израильские законодатели договорились в начале этого месяца внести законодательные изменения в отмененные права авиапассажиров на компенсацию за отмененные рейсы, чтобы облегчить финансовые расходы, связанные с перебоями в авиасообщении во время войны, и помочь вернуть в страну иностранные авиакомпании.
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