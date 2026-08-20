Румунія підняла два F-16 і знищила морський дрон - у ЄС відреагували
Київ • УНН
Румунські F-16 уразили морський дрон біля платформи Neptun Alpha у Чорному морі. Єврокомісія назвала інцидент гібридною війною.
Румунія підняла два винищувачі F-16 і уразила морський дрон неподалік від своєї платформи Neptun Alpha, повідомили у Міноборони країни у четвер, пише УНН.
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"У четвер, 20 серпня, два винищувачі F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря у напрямку місця, де у винятковій економічній зоні Румунії, неподалік платформи Neptun Alpha, приблизно за 80 морських миль на схід від Констанци, був помічений невеликий морський дрон. Один із літаків атакував ціль і зробив постріл з бортової гармати, успішно вразивши її", - повідомили у Міноборони Румунії.
Як вказано, "про присутність морського дрона, що дрейфує, близько 06:28 повідомило комерційне судно".
Судно берегової охорони з групою фахівців зі знешкодження вибухових пристроїв ВМС Румунії на борту, як зазначається, попрямувало до місця знаходження безпілотника для проведення інспекції. У МО Румунії вказали на триваючу місію.
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Також у МО Румунії оновили інформацію щодо падіння дрона.
"Щодо інциденту, зафіксованого в ніч із середи на четвер, 20 серпня, коли безпілотник увійшов у національний повітряний простір та розбився поблизу міста Грінду, повіт Тулча, спеціалізовані групи Міністерства національної оборони та Прикордонної поліції провели розслідування та охороняли територію. Після перевірок на місці було встановлено, що фрагменти не становлять піротехнічної небезпеки. Залишки безпілотника були вилучені Прикордонною поліцією для подальшого розслідування. Справу взяла на себе прокуратура при Апеляційному суді Констанці", - ідеться у повідомленні.
Реакція ЄС
На інцидент відреагувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Сьогодні Румунія знищила морський дрон з вибухівкою поблизу своєї платформи Neptun Deep у Чорному морі. Триває ескалація кампанії загроз, яка турбує наших громадян і прагне розділити наш Союз. Це гібридна війна", - вказала фон дер Ляєн у X.
Вона наголосила: "Основна місія нашого Союзу - зберегти мир. Сьогодні це також означає мати здатність стримувати провокації та агресію".
"Наш порядок денний Readiness 2030 мобілізує до 800 мільярдів євро. Завдяки European Drone Defence Initiative і Eastern Flank Watch ми збільшуємо виробництво в Європі, щоб забезпечити спроможності, необхідні державам-членам. Таким чином, ми можемо реагувати на нові загрози швидко, з єдністю та рішуче", - зазначила вона.