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Румыния подняла два F-16 и уничтожила морской дрон - в ЕС отреагировали

Киев • УНН

 • 7050 просмотра

Румынские F-16 поразили морской дрон возле платформы Neptun Alpha в Чёрном море. Еврокомиссия назвала инцидент гибридной войной.

Румыния подняла два F-16 и уничтожила морской дрон - в ЕС отреагировали

Румыния подняла два истребителя F-16 и поразила морской дрон неподалёку от своей платформы Neptun Alpha, сообщили в Министерстве обороны страны в четверг, пишет УНН.

Подробности

"В четверг, 20 августа, два истребителя F-16 ВВС Румынии поднялись в воздух в направлении места, где в исключительной экономической зоне Румынии, неподалёку от платформы Neptun Alpha, примерно в 80 морских милях к востоку от Констанцы, был замечен небольшой морской дрон. Один из самолётов атаковал цель и произвёл выстрел из бортовой пушки, успешно поразив её", — сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Как указано, "о присутствии дрейфующего морского дрона около 06:28 сообщило коммерческое судно".

Судно береговой охраны с группой специалистов по обезвреживанию взрывоопасных устройств ВМС Румынии на борту, как отмечается, направилось к месту нахождения беспилотника для проведения инспекции. В МО Румынии указали, что миссия продолжается.

В Румынии во время атаки рф на Украину упал беспилотник20.08.26, 08:48 • 4270 просмотров

Также в МО Румынии обновили информацию относительно падения дрона.

"В отношении инцидента, зафиксированного в ночь со среды на четверг, 20 августа, когда беспилотник вошёл в национальное воздушное пространство и разбился возле города Гринду, уезд Тулча, специализированные группы Министерства национальной обороны и Пограничной полиции провели расследование и охраняли территорию. После проверок на месте было установлено, что фрагменты не представляют пиротехнической опасности. Остатки беспилотника были изъяты Пограничной полицией для дальнейшего расследования. Дело взяла на себя прокуратура при Апелляционном суде Констанцы", — говорится в сообщении.

Реакция ЕС

На инцидент отреагировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня Румыния уничтожила морской дрон со взрывчаткой возле своей платформы Neptun Deep в Чёрном море. Продолжается эскалация кампании угроз, которая беспокоит наших граждан и стремится разделить наш Союз. Это гибридная война", — указала фон дер Ляйен в X.

Она подчеркнула: "Главная миссия нашего Союза — сохранить мир. Сегодня это также означает иметь способность сдерживать провокации и агрессию".

"Наша повестка дня Readiness 2030 мобилизует до 800 миллиардов евро. Благодаря European Drone Defence Initiative и Eastern Flank Watch мы увеличиваем производство в Европе, чтобы обеспечить возможности, необходимые государствам-членам. Таким образом, мы можем быстро, единообразно и решительно реагировать на новые угрозы", — отметила она.

Юлия Шрамко

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