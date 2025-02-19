Рубіо провів консультації з ЄС після переговорів з лавровим: що турбує Європу

Державний секретар США Марко Рубіо провів консультації з європейськими колегами після зустрічі з лавровим у Саудівській Аравії. Про це повідомляє AP, передає УНН.

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Дипломати Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та представники ЄС отримали від нього інформацію про переговори.

За словами представників Держдепу, учасники розмови погодилися зберігати тісну координацію в питаннях врегулювання війни в Україні.

Водночас лідери європейських країн висловлюють занепокоєння щодо підходу адміністрації Дональда Трампа до українського питання. Напередодні вони провели екстрений саміт, щоб обговорити можливі кроки у відповідь. Головним питанням для Європи залишається те, чи не намагається Вашингтон досягти швидкого завершення війни без достатнього врахування інтересів своїх союзників.

Європейські країни не були залучені до переговорів у Ер-Ріяді, що лише посилило їх побоювання. Наразі очікується подальша дипломатична активність як з боку Брюсселя, так і з боку Вашингтона.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про досягнення чотирьох домовленостей з рф. Серед них - відновлення дипмісій і створення команди для переговорів щодо України.

"Залишилося багато роботи": Рубіо після зустрічі з представниками рф в Ер-Ріяді розкрив деталі переговорів