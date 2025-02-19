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05:23 • 20855 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124092 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183517 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147867 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139255 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117574 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108147 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103009 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142763 перегляди

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Рубіо провів консультації з ЄС після переговорів з лавровим: що турбує Європу

Рубіо провів консультації з ЄС після переговорів з лавровим: що турбує Європу

Київ • УНН

 • 33132 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо поінформував європейських колег про переговори з рф у Саудівській Аравії. Європейські лідери висловлюють занепокоєння щодо підходу США до врегулювання війни в Україні.

Державний секретар США Марко Рубіо провів консультації з європейськими колегами після зустрічі з лавровим у Саудівській Аравії. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

Дипломати Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії та представники ЄС отримали від нього інформацію про переговори. 

За словами представників Держдепу, учасники розмови погодилися зберігати тісну координацію в питаннях врегулювання війни в Україні. 

Водночас лідери європейських країн висловлюють занепокоєння щодо підходу адміністрації Дональда Трампа до українського питання. Напередодні вони провели екстрений саміт, щоб обговорити можливі кроки у відповідь. Головним питанням для Європи залишається те, чи не намагається Вашингтон досягти швидкого завершення війни без достатнього врахування інтересів своїх союзників. 

Європейські країни не були залучені до переговорів у Ер-Ріяді, що лише посилило їх побоювання. Наразі очікується подальша дипломатична активність як з боку Брюсселя, так і з боку Вашингтона.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про досягнення чотирьох домовленостей з рф. Серед них - відновлення дипмісій і створення команди для переговорів щодо України.

"Залишилося багато роботи": Рубіо після зустрічі з представниками рф в Ер-Ріяді розкрив деталі переговорів18.02.25, 15:49 • 23533 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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