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Рубио провел консультации с ЕС после переговоров с Лавровым: что беспокоит Европу

Рубио провел консультации с ЕС после переговоров с Лавровым: что беспокоит Европу

Киев  •  УНН

 • 9743 просмотра

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Госсекретарь США Марко Рубио проинформировал европейских коллег о переговорах с РФ в Саудовской Аравии. Европейские лидеры выражают обеспокоенность относительно подхода США к урегулированию войны в Украине.

Государственный секретарь США Марко Рубио провел консультации с европейскими коллегами после встречи с Лавровым в Саудовской Аравии. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Дипломаты Франции, Германии, Италии, Великобритании и представители ЕС получили от него информацию о переговорах. 

По словам представителей Госдепа, участники разговора согласились сохранять тесную координацию в вопросах урегулирования войны в Украине. 

В то же время лидеры европейских стран выражают обеспокоенность относительно подхода администрации Дональда Трампа к украинскому вопросу. Накануне они провели экстренный саммит, чтобы обсудить возможные ответные шаги. Главным вопросом для Европы остается то, не пытается ли Вашингтон достичь быстрого завершения войны без достаточного учета интересов своих союзников. 

Европейские страны не были вовлечены в переговоры в Эр-Рияде, что лишь усилило их опасения. Сейчас ожидается дальнейшая дипломатическая активность как со стороны Брюсселя, так и со стороны Вашингтона.

Напомним

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о достижении четырех договоренностей с РФ. Среди них - восстановление дипмиссий и создание команды для переговоров по Украине.

"Осталось много работы": Рубио после встречи с представителями рф в Эр-Рияде раскрыл детали переговоров18.02.25, 15:49 • 21332 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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