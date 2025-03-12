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Рубіо пояснив, що має передувати повноцінним переговорам

Київ • УНН

 • 29657 перегляди

Держсекретар США Рубіо заявив, що для початку діалогу з рф необхідно припинити бойові дії. Він наголосив на важливості гнучкості та терпіння у перемовинах.

Рубіо пояснив, що має передувати повноцінним переговорам

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо повідомив, що задля початку повноцінного діалогу щодо припинення війни росії проти України необхідно, в першу чергу, припинити будь-які бойові дії. На його думку, лише тоді стане можливим повноцінний діалог між сторонами, повідомляє УНН.

Відповідаючи на запитання представників ЗМІ під час свого перебування в Ірландії Рубіо заявив, що лише припинення вогню уможливить початок дипломатичного процесу.

Як це виглядає і як це поєднується, ось про що ми будемо говорити. Якщо ми зможемо дійти до етапу справжньої дипломатії. Ось як ми хочемо, щоб світ виглядав через кілька днів. Жодна сторона не стріляє одна в одну. Ні ракети, ні снаряди, ні кулі, нічого, ні артилерія. Припиняється стрілянина, припиняється бій і починаються розмови. Це те, що ми хочемо бачити 

- пояснив позицію США Рубіо.

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Він додав, що задля досягнення успіху на дипломатичному фронті, сторонам доведеться бути гнучкими, креативними і терплячими. Він нагадав, що перегови завжди були і лишаються вкрай складним процесом, який потребує наполегливої праці.

Доповнення

Рубіо заявив, що угода між США та Україною про корисні копалини вигідна обом сторонам. Зокрема вона сприятиме економічному зростанню нашої держави. Проте, він не вважає її гарантією безпеки.

Також під час свого перебування в Ірландії Рубіо заявив, що попри активні бойові дії, контакти з росіянами щодо припинення вогню тривають. Україна, зі свого боку, дала зрозуміти, що вона готова до переговорів.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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