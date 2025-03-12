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Рубио объяснил, что должно предшествовать полноценным переговорам

Киев • УНН

 • 29634 просмотра

Госсекретарь США Рубио заявил, что для начала диалога с рф необходимо прекратить боевые действия. Он подчеркнул важность гибкости и терпения в переговорах.

Рубио объяснил, что должно предшествовать полноценным переговорам

Государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сообщил, что для начала полноценного диалога о прекращении войны россии против Украины необходимо, в первую очередь, прекратить любые боевые действия. По его мнению, только тогда станет возможным полноценный диалог между сторонами, сообщает УНН.

Отвечая на вопросы представителей СМИ во время своего пребывания в Ирландии Рубио заявил, что только прекращение огня сделает возможным начало дипломатического процесса.

Как это выглядит и как это сочетается, вот о чем мы будем говорить. Если мы сможем дойти до этапа настоящей дипломатии. Вот как мы хотим, чтобы мир выглядел через несколько дней. Ни одна сторона не стреляет друг в друга. Ни ракеты, ни снаряды, ни пули, ничего, ни артиллерия. Прекращается стрельба, прекращается бой и начинаются разговоры. Это то, что мы хотим видеть 

- объяснил позицию США Рубио.

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Он добавил, что для достижения успеха на дипломатическом фронте, сторонам придется быть гибкими, креативными и терпеливыми. Он напомнил, что переговоры всегда были и остаются крайне сложным процессом, который требует настойчивого труда.

Дополнение

Рубио заявил, что соглашение между США и Украиной о полезных ископаемых выгодно обеим сторонам. В частности, оно будет способствовать экономическому росту нашего государства. Однако, он не считает ее гарантией безопасности.

Также во время своего пребывания в Ирландии Рубио заявил, что несмотря на активные боевые действия, контакты с россиянами о прекращении огня продолжаются. Украина, со своей стороны, дала понять, что она готова к переговорам.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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