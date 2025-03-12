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USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

Киев • УНН

 • 78433 просмотра

USAID прекращает действие грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 млн долларов. Это сократит финансирование на закупку оборудования для энергетического сектора.

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID прекращает грантовое соглашение на сумму 75 миллионов долларов США с Фондом поддержки энергетики Украины, передает УНН со ссылкой на Энергетическое общество.

Детали

27 февраля Секретариат Энергетического сообщества получил официальное уведомление от USAID о прекращении действия его грантового соглашения с Фондом поддержки энергетики Украины на сумму 75 миллионов долларов США.

Секретариат Энергетического сообщества подтвердил получение этого уведомления и в настоящее время ожидает дальнейших разъяснений от USAID. Прекращение этого гранта сократит доступные средства для закупки необходимого оборудования для энергетического сектора Украины.

США закрывают 83% программ USAID - Рубио10.03.2025, 11:12 • 111380 просмотров

Первоначальное соглашение, подписанное в 2023 году на сумму 25 миллионов долларов США, было направлено на поддержку закупки критического энергетического оборудования для энергетического и отопительного секторов Украины, включая проекты по подготовке к зиме. В 2024 году USAID выделил Фонду дополнительно 50 миллионов долларов США, продлив поддержку в рамках первоначального соглашения.

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