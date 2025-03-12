USAID скасовує грант у 75 млн доларів для Фонду підтримки енергетики України
Київ • УНН
USAID припиняє дію грантової угоди з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 млн доларів. Це скоротить фінансування на закупівлю обладнання для енергетичного сектора.
USAID припиняє грантову угоду на суму 75 мільйонів доларів США з Фондом підтримки енергетики України, передає УНН з посиланням на Енергетичне товариство.
Деталі
27 лютого Секретаріат Енергетичного співтовариства отримав офіційне повідомлення від USAID про припинення дії його грантової угоди з Фондом підтримки енергетики України на суму 75 мільйонів доларів США.
Секретаріат Енергетичного співтовариства підтвердив отримання цього повідомлення і наразі очікує подальших роз'яснень від USAID. Припинення цього гранту скоротить доступні кошти для закупівлі необхідного обладнання для енергетичного сектора України.
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Початкова угода, підписана у 2023 році на суму 25 мільйонів доларів США, була спрямована на підтримку закупівлі критичного енергетичного обладнання для енергетичного та опалювального секторів України, включаючи проєкти з підготовки до зими. У 2024 році USAID виділив Фонду додатково 50 мільйонів доларів США, продовживши підтримку в рамках початкової угоди.
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