Розтрата 6,4 млн грн на захисних костюмах для ДСНС: постачальнику вручили підозру

Слідчі повідомили про підозру директорці компанії, яка поставила захисні костюми для вінницьких рятувальників за майже вдвічі завищеною ціною. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Розтрата 6,4 мільйона гривень на захисних костюмах для рятувальників: про підозру повідомлено директорці товариства-постачальник - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2022 році директорка львівської компанії, за попередньою змовою з посадовцями ДСНС Вінниччини, поставила 790 комплектів костюмів радіаційного, хімічного і біологічного захисту неналежної якості за майже вдвічі завищеною ціною. Костюми закупили за 8 100 грн за одиницю замість ринкових 4 417 грн. Держава зазнала збитків на 6,4 млн грн.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ) та у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ).

Вирішується питання про запобіжний захід.

Безпеки рятувальників і цільове використання бюджетних коштів у сфері цивільного захисту мають критичне значення в умовах воєнного стану. Будь-які зловживання під час закупівель отримують принципову правову оцінку - додали у Генпрокуратурі.

