11:49 • 2972 перегляди
"Кожен такий удар рф підтверджує - вони не сприймають дипломатію всерйоз": Зеленський заявив, що робота переговорної команди буде скорегована
Ексклюзив
11:48 • 5036 перегляди
Примусова мобілізація іноземців: в оборонному комітеті Верховної Ради прокоментували ймовірність залучення до війська громадян інших країн
09:22 • 14126 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 25277 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 26048 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 25808 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
3 лютого, 05:28 • 27882 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 33376 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 42529 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 28597 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Розтрата 6,4 млн грн на захисних костюмах для ДСНС: постачальнику вручили підозру

Київ • УНН

 • 166 перегляди

Директорці львівської компанії повідомлено про підозру у розтраті 6,4 млн грн. Вона поставила ДСНС Вінниччини захисні костюми за завищеною ціною.

Розтрата 6,4 млн грн на захисних костюмах для ДСНС: постачальнику вручили підозру

Слідчі повідомили про підозру директорці компанії, яка поставила захисні костюми для вінницьких рятувальників за майже вдвічі завищеною ціною. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Розтрата 6,4 мільйона гривень на захисних костюмах для рятувальників: про підозру повідомлено директорці товариства-постачальник

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2022 році директорка львівської компанії, за попередньою змовою з посадовцями ДСНС Вінниччини, поставила 790 комплектів костюмів радіаційного, хімічного і біологічного захисту неналежної якості за майже вдвічі завищеною ціною. Костюми закупили за 8 100 грн за одиницю замість ринкових 4 417 грн. Держава зазнала збитків на 6,4 млн грн.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури їй повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ) та у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 ККУ).

Вирішується питання про запобіжний захід.

Безпеки рятувальників і цільове використання бюджетних коштів у сфері цивільного захисту мають критичне значення в умовах воєнного стану. Будь-які зловживання під час закупівель отримують принципову правову оцінку

- додали у Генпрокуратурі.

На Київщині ексначальник ТЦК незаконно забрав 8 автівок у підприємств під приводом потреб ЗСУ02.02.26, 15:11 • 3792 перегляди

Ольга Розгон

