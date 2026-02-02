На Київщині ексначальник ТЦК незаконно забрав 8 автівок у підприємств під приводом потреб ЗСУ
Київ • УНН
Колишньому начальнику районного ТЦК на Київщині повідомлено про підозру за незаконне вилучення 8 автомобілів у підприємств. Збитки перевищили 4 мільйони гривень, три авто вже повернуто ЗСУ.
Державне бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Київської області, який незаконно вилучав транспортні засоби у підприємців. Про це повідомляє пресслужба ДБР, пише УНН.
Деталі
Слідство встановило, що посадовець без законних підстав вилучив 8 автомобілів у двох підприємств, які займаються вантажними перевезеннями. Транспорт він забирав без належних документів, прикриваючись потребами Збройних Сил України.
Згодом за його вказівкою склали акти приймання-передачі заднім числом нібито для передачі автомобілів до військових частин. Водночас фактично цей транспорт до підрозділів не надходив.
Унаслідок протиправних дій підприємствам завдано збитків на суму понад 4 мільйони гривень.
За сприяння ДБР наразі повернули три транспортні засоби, які передали для забезпечення потреб Збройних Сил України
Дії колишнього посадовця кваліфікували за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення влади в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
