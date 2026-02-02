$42.810.04
На Киевщине экс-начальник ТЦК незаконно изъял 8 автомобилей у предприятий под предлогом нужд ВСУ

Киев • УНН

 • 66 просмотра

Бывшему начальнику районного ТЦК на Киевщине сообщено о подозрении за незаконное изъятие 8 автомобилей у предприятий. Ущерб превысил 4 миллиона гривен, три авто уже возвращены ВСУ.

На Киевщине экс-начальник ТЦК незаконно изъял 8 автомобилей у предприятий под предлогом нужд ВСУ

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему начальнику одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области, который незаконно изымал транспортные средства у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет УНН.

Подробности

Следствие установило, что должностное лицо без законных оснований изъяло 8 автомобилей у двух предприятий, занимающихся грузовыми перевозками. Транспорт он забирал без надлежащих документов, прикрываясь потребностями Вооруженных Сил Украины.

Впоследствии по его указанию составили акты приема-передачи задним числом якобы для передачи автомобилей в воинские части. В то же время фактически этот транспорт в подразделения не поступал.

В результате противоправных действий предприятиям нанесен ущерб на сумму более 4 миллионов гривен.

При содействии ГБР сейчас вернули три транспортных средства, которые передали для обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины

- говорится в сообщении.

Действия бывшего должностного лица квалифицировали по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — превышение власти в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ольга Розгон

