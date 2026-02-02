Шестой этап операции "Опекун": 110 человек получили подозрения за уклонение от военной службы
Киев • УНН
Национальная полиция Украины сообщила о подозрении 110 фигурантам в рамках шестого этапа спецоперации "Опекун". Они использовали фальсифицированные медсправки и документы для уклонения от мобилизации.
Подробности
По данным правоохранителей, речь идет об использовании фальсифицированных медицинских справок и документов о якобы необходимости ухода за родственниками с инвалидностью. Именно эти бумаги фигуранты подавали в соответствующие органы для получения отсрочек от мобилизации или досрочного прекращения военной службы.
В ходе проверок установлено, что в отдельных случаях лица, за которыми якобы осуществлялся уход, фактически не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянном надзоре. В других эпизодах медицинские документы содержали недостоверные сведения о состоянии здоровья мужчин призывного возраста.
Кроме того, правоохранители разоблачили случаи, когда военнослужащие с помощью фиктивных справок не только прекращали прохождение службы, но и незаконно получали предусмотренные законодательством выплаты.
