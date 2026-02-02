Шестой этап операции "Опекун": 110 человек получили подозрения за уклонение от военной службы

$42.810.04
51.020.22
ukenru
11:00 • 4604 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
08:37 • 12032 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 42140 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 59809 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 40374 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 45063 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 32550 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 50477 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 64167 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 40239 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−14°
1.5м/с
63%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США планируют атаковать Иран: американская "армада" прибыла на Ближний Восток - WSJ2 февраля, 02:20 • 13538 просмотра
Си Цзиньпин призвал сделать юань одной из основных глобальных резервных валют2 февраля, 02:54 • 11104 просмотра
ISW: кремль пытается манипулировать Трампом в преддверии нового раунда "мирных" переговоров2 февраля, 04:01 • 14734 просмотра
Файлы Эпштейна: бывший посол Великобритании покидает Лейбористскую партию2 февраля, 04:28 • 11964 просмотра
российская оккупация довела до отчаяния: мариупольцы записали обращение к путинуVideo2 февраля, 05:17 • 10567 просмотра
публикации
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo11:19 • 7064 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе11:11 • 6558 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 72473 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 99884 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 75978 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Черкасская область
Днепропетровская область
Реклама
УНН Lite
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video11:48 • 1354 просмотра
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 25313 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 36035 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 38156 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 40665 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
The New York Times

Шестой этап операции "Опекун": 110 человек получили подозрения за уклонение от военной службы

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Национальная полиция Украины сообщила о подозрении 110 фигурантам в рамках шестого этапа спецоперации "Опекун". Они использовали фальсифицированные медсправки и документы для уклонения от мобилизации.

Шестой этап операции "Опекун": 110 человек получили подозрения за уклонение от военной службы

В рамках шестого этапа общегосударственной спецоперации "Опекун" правоохранители сообщили о подозрении 110 фигурантам по вновь выявленным фактам уклонения от военной службы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Подробности

По данным правоохранителей, речь идет об использовании фальсифицированных медицинских справок и документов о якобы необходимости ухода за родственниками с инвалидностью. Именно эти бумаги фигуранты подавали в соответствующие органы для получения отсрочек от мобилизации или досрочного прекращения военной службы.

В ходе проверок установлено, что в отдельных случаях лица, за которыми якобы осуществлялся уход, фактически не имели установленной инвалидности или не нуждались в постоянном надзоре. В других эпизодах медицинские документы содержали недостоверные сведения о состоянии здоровья мужчин призывного возраста.

Кроме того, правоохранители разоблачили случаи, когда военнослужащие с помощью фиктивных справок не только прекращали прохождение службы, но и незаконно получали предусмотренные законодательством выплаты.

Напомним

В результате вражеской атаки дронами на автобус с шахтерами в Терновке погибли 12 человек. Еще 16 человек получили ранения. Об этом рассказали в полиции.

Андрей Тимощенков

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
ТЦК и СП
Национальная полиция Украины
Украина