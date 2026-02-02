Шостий етап операції "Опікун": 110 осіб отримали підозри за ухилення від військової служби
Київ • УНН
Національна поліція України повідомила про підозру 110 фігурантам у межах шостого етапу спецоперації "Опікун". Вони використовували фальсифіковані меддовідки та документи для ухилення від мобілізації.
У межах шостого етапу загальнодержавної спецоперації "Опікун" правоохоронці повідомили про підозру 110 фігурантам за нововиявленими фактами ухилення від військової служби. Про це повідомляє Національна поліція України передає УНН.
Деталі
За даними правоохоронців, йдеться про використання фальсифікованих медичних довідок та документів щодо нібито необхідності догляду за родичами з інвалідністю. Саме ці папери фігуранти подавали до відповідних органів для отримання відстрочок від мобілізації або дострокового припинення військової служби.
У ході перевірок встановлено, що в окремих випадках особи, за якими нібито здійснювався догляд, фактично не мали встановленої інвалідності або не потребували постійного нагляду. В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров’я чоловіків призовного віку.
Крім того, правоохоронці викрили випадки, коли військовослужбовці за допомогою фіктивних довідок не лише припиняли проходження служби, а й незаконно отримували передбачені законодавством виплати.
Нагадаємо
