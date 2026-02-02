$42.810.04
Шостий етап операції "Опікун": 110 осіб отримали підозри за ухилення від військової служби

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Національна поліція України повідомила про підозру 110 фігурантам у межах шостого етапу спецоперації "Опікун". Вони використовували фальсифіковані меддовідки та документи для ухилення від мобілізації.

Шостий етап операції "Опікун": 110 осіб отримали підозри за ухилення від військової служби

У межах шостого етапу загальнодержавної спецоперації "Опікун" правоохоронці повідомили про підозру 110 фігурантам за нововиявленими фактами ухилення від військової служби. Про це повідомляє Національна поліція України передає УНН.

Деталі

За даними правоохоронців, йдеться про використання фальсифікованих медичних довідок та документів щодо нібито необхідності догляду за родичами з інвалідністю. Саме ці папери фігуранти подавали до відповідних органів для отримання відстрочок від мобілізації або дострокового припинення військової служби.

У ході перевірок встановлено, що в окремих випадках особи, за якими нібито здійснювався догляд, фактично не мали встановленої інвалідності або не потребували постійного нагляду. В інших епізодах медичні документи містили недостовірні відомості про стан здоров’я чоловіків призовного віку.

Крім того, правоохоронці викрили випадки, коли військовослужбовці за допомогою фіктивних довідок не лише припиняли проходження служби, а й незаконно отримували передбачені законодавством виплати.

Нагадаємо

Внаслідок ворожої атаки дронами на автобус із шахтарями у Тернівці загинуло 12 людей. Ще 16 осіб отримали поранення. Про це розповіли у поліції.

Андрій Тимощенков

СуспільствоКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
ТЦК та СП
Національна поліція України
Україна