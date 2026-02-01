12 людей загинули, ще 16 поранені: у Нацполіції уточнили дані після атаки рф на автобус із шахтарями

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 лютого, 12:49 • 6494 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 13138 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 31477 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 21210 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 30797 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 25312 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 42978 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 59682 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 38373 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 35730 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
79%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Сили оборони України уразили ремонтну базу та пункти управління БПЛА на ТОТ і в рф - Генштаб1 лютого, 11:00 • 7908 перегляди
Спецпідрозділ ГУР успішно знищив склад боєприпасів окупантів на Харківщині без втратVideo1 лютого, 11:36 • 8960 перегляди
Індія купуватиме нафту у Венесуели - Трамп1 лютого, 12:57 • 4620 перегляди
Удар рф по Херсону: загинув водій маршрутки, п’ятеро пасажирів пораненіVideo1 лютого, 13:23 • 4852 перегляди
Перші 10 тисяч "Пакунків тепла" отримали жителі Києва та області: що у них16:40 • 4308 перегляди
Публікації
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 57683 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 85711 перегляди
"Скринінг 40+": коли прийде запрошення в "Дію" і як отримати 2 тис. грн на здоров’яPhoto30 січня, 16:26 • 63139 перегляди
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 30 січня, 13:45 • 69706 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора30 січня, 12:58 • 70750 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Віталій Кличко
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Дніпропетровська область
Абу-Дабі
Реклама
УНН Lite
Подолав майже 5 тисяч кілометрів: рідкісний хвилястий альбатрос з Галапагосів помічений біля узбережжя КаліфорніїVideo1 лютого, 06:27 • 18672 перегляди
Співачка-зрадниця Йолка відмовилася від українського громадянства та отримала паспорт рф31 січня, 16:40 • 29277 перегляди
Маєток актора Джина Гекмена виставили на продаж майже через рік після його смертіVideo31 січня, 09:00 • 31901 перегляди
Кібератак зазнали компанії-власники додатків для знайомств Bumble, Badoo та Tinder31 січня, 07:38 • 34757 перегляди
Шерон Стоун заявила, що спілкується з духами із потойбіччя та підтвердила участь у Ейфорії 330 січня, 18:42 • 36452 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Bild
Starlink

12 людей загинули, ще 16 поранені: у Нацполіції уточнили дані після атаки рф на автобус із шахтарями

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Внаслідок ворожої атаки дронами на автобус із шахтарями у Тернівці загинуло 12 людей. Ще 16 осіб отримали поранення.

12 людей загинули, ще 16 поранені: у Нацполіції уточнили дані після атаки рф на автобус із шахтарями

У Національній поліції України уточнили, що у результаті ворожої атаки на автобус із шахтарями загуло 12 людей, ще 16 - отримали поранення, передає УНН.

Станом на 22:00 у Тернівці внаслідок атаки дронами по автобусу з людьми загинуло 12 людей, кількість постраждалих збільшилась до 16 осіб 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Раніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram-каналі повідомив, що кількість жертв ворожої атаки на автобус із шахтарями зросла до 16. Проте згодом повідомлення було виправлене і там зазначено, що кількість загиблих сягає 12.

Атака рф на автобус із шахтарями: в Офісі Генпрокурора уточнили кількість жертв, розслідують воєнний злочин01.02.26, 20:20 • 2302 перегляди

В офіційній заяві гендиректора ДТЕК Максима Тімченка також зазначено, що в результаті ворожої атаки "щонайменше 12 людей загинули, ще 16 отримали поранення".

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКримінал та НП
Війна в Україні
Національна поліція України
ДТЕК
Україна