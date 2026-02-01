12 людей загинули, ще 16 поранені: у Нацполіції уточнили дані після атаки рф на автобус із шахтарями
Київ • УНН
Внаслідок ворожої атаки дронами на автобус із шахтарями у Тернівці загинуло 12 людей. Ще 16 осіб отримали поранення.
У Національній поліції України уточнили, що у результаті ворожої атаки на автобус із шахтарями загуло 12 людей, ще 16 - отримали поранення, передає УНН.
Станом на 22:00 у Тернівці внаслідок атаки дронами по автобусу з людьми загинуло 12 людей, кількість постраждалих збільшилась до 16 осіб
Додамо
Раніше віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram-каналі повідомив, що кількість жертв ворожої атаки на автобус із шахтарями зросла до 16. Проте згодом повідомлення було виправлене і там зазначено, що кількість загиблих сягає 12.
В офіційній заяві гендиректора ДТЕК Максима Тімченка також зазначено, що в результаті ворожої атаки "щонайменше 12 людей загинули, ще 16 отримали поранення".