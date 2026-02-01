12 человек погибли, еще 16 ранены: в Нацполиции уточнили данные после атаки рф на автобус с шахтерами

$42.850.00
51.240.00
ukenru
1 февраля, 12:49 • 6468 просмотра
Неверифицированные терминалы Starlink прекратят работу в Украине: Федоров рассказал о деталях регистрации
1 февраля, 12:14 • 13103 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 31417 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 21190 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 30775 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 25289 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 42963 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 59673 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 38371 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 35729 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
79%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Силы обороны Украины поразили ремонтную базу и пункты управления БПЛА на ВОТ и в рф - Генштаб1 февраля, 11:00 • 7830 просмотра
Спецподразделение ГУР успешно уничтожило склад боеприпасов оккупантов на Харьковщине без потерьVideo1 февраля, 11:36 • 8884 просмотра
Индия будет покупать нефть у Венесуэлы - Трамп1 февраля, 12:57 • 4562 просмотра
Удар рф по Херсону: погиб водитель маршрутки, пятеро пассажиров раненыVideo1 февраля, 13:23 • 4776 просмотра
Первые 10 тысяч "Пакетов тепла" получили жители Киева и области: что в них16:40 • 4246 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 57660 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 85688 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 63125 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 69691 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 70734 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Виталий Кличко
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Абу-Даби
Реклама
УНН Lite
Преодолел почти 5 тысяч километров: редкий волнистый альбатрос с Галапагосов замечен у побережья КалифорнииVideo1 февраля, 06:27 • 18666 просмотра
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ31 января, 16:40 • 29266 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 31890 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 34746 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 36441 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Бильд
Старлинк

12 человек погибли, еще 16 ранены: в Нацполиции уточнили данные после атаки рф на автобус с шахтерами

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В результате вражеской атаки дронами на автобус с шахтерами в Терновке погибли 12 человек. Еще 16 человек получили ранения.

12 человек погибли, еще 16 ранены: в Нацполиции уточнили данные после атаки рф на автобус с шахтерами

В Национальной полиции Украины уточнили, что в результате вражеской атаки на автобус с шахтерами погибли 12 человек, еще 16 - получили ранения, передает УНН.

По состоянию на 22:00 в Терновке в результате атаки дронами по автобусу с людьми погибли 12 человек, количество пострадавших увеличилось до 16 человек 

- говорится в сообщении.

Добавим

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram-канале сообщил, что количество жертв вражеской атаки на автобус с шахтерами возросло до 16. Однако впоследствии сообщение было исправлено и там указано, что количество погибших достигает 12.

Атака рф на автобус с шахтерами: в Офисе Генпрокурора уточнили количество жертв, расследуют военное преступление01.02.26, 20:20 • 2286 просмотров

В официальном заявлении гендиректора ДТЭК Максима Тимченко также указано, что в результате вражеской атаки "по меньшей мере 12 человек погибли, еще 16 получили ранения".

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Национальная полиция Украины
ДТЭК
Украина