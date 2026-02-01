12 человек погибли, еще 16 ранены: в Нацполиции уточнили данные после атаки рф на автобус с шахтерами
Киев • УНН
В результате вражеской атаки дронами на автобус с шахтерами в Терновке погибли 12 человек. Еще 16 человек получили ранения.
В Национальной полиции Украины уточнили, что в результате вражеской атаки на автобус с шахтерами погибли 12 человек, еще 16 - получили ранения, передает УНН.
По состоянию на 22:00 в Терновке в результате атаки дронами по автобусу с людьми погибли 12 человек, количество пострадавших увеличилось до 16 человек
Добавим
Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram-канале сообщил, что количество жертв вражеской атаки на автобус с шахтерами возросло до 16. Однако впоследствии сообщение было исправлено и там указано, что количество погибших достигает 12.
В официальном заявлении гендиректора ДТЭК Максима Тимченко также указано, что в результате вражеской атаки "по меньшей мере 12 человек погибли, еще 16 получили ранения".