Растрата 6,4 млн грн на защитных костюмах для ГСЧС: поставщику вручили подозрение

Следователи сообщили о подозрении директору компании, которая поставила защитные костюмы для винницких спасателей по почти вдвое завышенной цене. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Растрата 6,4 миллиона гривен на защитных костюмах для спасателей: о подозрении сообщено директору общества-поставщика - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году директор львовской компании, по предварительному сговору с должностными лицами ГСЧС Винницкой области, поставила 790 комплектов костюмов радиационной, химической и биологической защиты ненадлежащего качества по почти вдвое завышенной цене. Костюмы закупили по 8 100 грн за единицу вместо рыночных 4 417 грн. Государство понесло убытки на 6,4 млн грн.

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры ей сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору, в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ) и в легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УКУ).

Решается вопрос о мере пресечения.

Безопасность спасателей и целевое использование бюджетных средств в сфере гражданской защиты имеют критическое значение в условиях военного положения. Любые злоупотребления при закупках получают принципиальную правовую оценку - добавили в Генпрокуратуре.

