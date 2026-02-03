$42.970.16
"Каждый такой удар РФ подтверждает - они не воспринимают дипломатию всерьез": Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована
Принудительная мобилизация иностранцев: в оборонном комитете Верховной Рады прокомментировали вероятность привлечения в армию граждан других стран
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
публикации
Эксклюзивы
Растрата 6,4 млн грн на защитных костюмах для ГСЧС: поставщику вручили подозрение

Киев • УНН

 • 38 просмотра

Директору львовской компании сообщено о подозрении в растрате 6,4 млн грн. Она поставила ГСЧС Винницкой области защитные костюмы по завышенной цене.

Растрата 6,4 млн грн на защитных костюмах для ГСЧС: поставщику вручили подозрение

Следователи сообщили о подозрении директору компании, которая поставила защитные костюмы для винницких спасателей по почти вдвое завышенной цене. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Растрата 6,4 миллиона гривен на защитных костюмах для спасателей: о подозрении сообщено директору общества-поставщика

- говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022 году директор львовской компании, по предварительному сговору с должностными лицами ГСЧС Винницкой области, поставила 790 комплектов костюмов радиационной, химической и биологической защиты ненадлежащего качества по почти вдвое завышенной цене. Костюмы закупили по 8 100 грн за единицу вместо рыночных 4 417 грн. Государство понесло убытки на 6,4 млн грн.

При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры ей сообщено о подозрении в завладении бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору, в условиях военного положения, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УКУ) и в легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УКУ).

Решается вопрос о мере пресечения.

Безопасность спасателей и целевое использование бюджетных средств в сфере гражданской защиты имеют критическое значение в условиях военного положения. Любые злоупотребления при закупках получают принципиальную правовую оценку

- добавили в Генпрокуратуре.

На Киевщине экс-начальник ТЦК незаконно изъял 8 автомобилей у предприятий под предлогом нужд ВСУ02.02.26, 15:11 • 3786 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Военное положение
Война в Украине
Винницкая область
Генеральный прокурор Украины
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям