Розпочалось засідання суду щодо вбивства підлітка на фунікулері: Кравченко представляє обвинувачення

Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
На Сумщині попереджено замовне вбивство
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Західні експерти вимагають відправлення авіації НАТО в Україну після вторгнення рф у Польщу
Ворог атакував Запоріжжя вночі, одна з громад залишилася без світла, горять приватні будинки
NASA показало зоряний пейзаж карликової галактики поблизу Чумацького Шляху
ISW: росія використовує атаки дронами по Польщі та Румунії для оцінки реакції НАТО
Командувач СБС "Мадяр" повідомив про призупинку роботи Starlink
Готуємо вино в домашніх умовах: вишуканий та п'янкий рецепт
Справжнє свято для українських гурманів: ТОП 3 рецепти до дня борщу
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможців
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 км
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітацію
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Розпочалось засідання суду щодо вбивства підлітка на фунікулері: Кравченко представляє обвинувачення

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд справи ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері. Обвинувачення представляє Генпрокурор Руслан Кравченко.

Розпочалось засідання суду щодо вбивства підлітка на фунікулері: Кравченко представляє обвинувачення

Шевченківський районний суд міста Києва розпочав розгляд справи ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, передає кореспондент УНН.

Деталі

Обвинувачення в суді представляє особисто Генпрокурор Руслан Кравченко.

Продовження розгляду справи було заплановано 8 вересня, втім засідання перенесли на 15 вересня у звʼязку з тим, що одна із суддів - членів колегії була звільнена у відставку. Наразі сформовано новий склад суду.

На сьогоднішньому засіданні будуть допитувати свідків, про що раніше клопотала сторона обвинувачення. 

УНН транслює засідання суду в прямому ефірі. 

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.

Анна Мурашко

