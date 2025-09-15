$41.310.00
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Началось заседание суда по делу об убийстве подростка на фуникулере: Кравченко представляет обвинение

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Шевченковский районный суд Киева начал рассмотрение дела экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Обвинение представляет Генпрокурор Руслан Кравченко.

Началось заседание суда по делу об убийстве подростка на фуникулере: Кравченко представляет обвинение

Шевченковский районный суд города Киева начал рассмотрение дела экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, которого обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, передает корреспондент УНН.

Детали

Обвинение в суде представляет лично Генпрокурор Руслан Кравченко.

Продолжение рассмотрения дела было запланировано на 8 сентября, однако заседание перенесли на 15 сентября в связи с тем, что одна из судей - членов коллегии была уволена в отставку. Сейчас сформирован новый состав суда.

На сегодняшнем заседании будут допрашивать свидетелей, о чем ранее ходатайствовала сторона обвинения. 

УНН транслирует заседание суда в прямом эфире. 

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.

Анна Мурашко

