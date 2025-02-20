Розлив мазуту російськими танкерами: Міндовкілля повідомило про ситуацію на узбережжі Чорного моря
Київ • УНН
На узбережжі трьох громад Одеської області виявлено згустки мазуту після аварії російських танкерів. Міндовкілля повідомляє про відсутність суттєвих перевищень концентрацій нафтопродуктів від Одеси до Дунаю.
Всього згустки з вмістом мазуту через аварію російських танкерів у Керченській протоці, було зафіксовано на узбережжі території трьох громад Одеської області. Наразі суттєвих перевищень концентрацій нафтопродуктів у визначених точках, розташованих уздовж узбережжя від Одеси до Дунаю, не зафіксовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міндовкілля.
Деталі
За даними дослідження, найбільше від забруднення в Україні постраждали акваторії Керченської протоки, південного та західного узбережжя Криму.
Після 15 січня нафтових плям західніше Криму більше не фіксували. Це пояснюється тим, що з часом мазут, який залишався на поверхні, поступово занурюється у воду. Через низьку температуру він може утворювати дрібні згустки, що переносяться у товщі води. Згодом ці згустки осідають на дно або викидаються на узбережжя під дією хвиль,
Як забруднення впливає на морських мешканців і птахів?
Російські ЗМІ повідомляють про сотні постраждалих птахів і десятки дельфінів у районі тимчасово окупованого Криму та в морських водах під контролем рф.
Ці тварини постраждали від забруднення нафтопродуктами у рідкому вигляді (у формі нафтової плівки).
На територіях, що контролюються Україною, наразі немає науково підтверджених випадків загибелі морських тварин або птахів, повʼязаних із забрудненням мазутом.
В Міндовкіллі наголошують, що офіційне підтвердження загибелі птахів і тварин через забруднення довкілля можливе лише за актами та протоколами, які оформлюють Держпродспоживслужба та Держекоінспекція. За потреби відібрані ними зразки можуть бути передані до науково-дослідних установ для подальших досліджень.
Проте цей мазут може завдати шкоди організмам, що живуть на морському дні (бентосним організмам), які є важливою частиною харчового ланцюга для багатьох видів риб.
Через розлив мазуту російськими танкерами загинуло близько 50 тис. птахів і понад 100 дельфінів - науковець25.01.25, 13:49 • 35037 переглядiв
Чи зафіксовано забруднення нафтопродуктами підконтрольного Україні узбережжя Чорного моря?
Всього згустки з вмістом мазуту зафіксовано на узбережжі території трьох громад Одеської області (Лиманської, Тузлівської та Сергіївської), зокрема:
- В межах Лиманської громади зібрано 170 кг забруднюючої речовини; частка нафтопродуктів в ній — 17,8 кг (10,5%)
- В межах Тузлівської громади зібрано 0,95 кг забруднюючої речовини; частка нафтопродуктів в ній — 0,5 кг (53%)
- В межах Сергіївської громади зібрано 109 кг забруднюючої речовини
Чи зафіксовано забруднення нафтопродуктами підконтрольного Україні узбережжя Чорного моря?
МОРЕ. На цей момент суттєвих перевищень концентрацій нафтопродуктів у визначених точках, розташованих уздовж узбережжя від Одеси до Дунаю, не зафіксовано,
Проте зазначається, що продовжується постійний моніторинг якості морської води.
Ситуація щодо узбережжя
Починаючи з 24 січня 2025 року, на узбережжі Одеської області почали знаходити згустки нафтопродуктів. Для перевірки ці забруднені речовини були зібрані представниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області), які задокументували процес відбору проб. Після цього ці проби передали до УкрнЦЕМ для проведення хімічного аналізу
Майбутнє: як повною мірою оцінити довгострокові наслідки аварії?
Наразі немає повної інформації про те, як саме нафтопродукти поводяться в довгостроковій перспективі в умовах Чорного моря. Для цього працює міжнародна група експертів із залученням фахівців УкрнЦЕМ та інших наукових установ. Вони працюють над адаптацією сучасних міжнародних моделей, таких як DELFT3D-PART i OPENDRIFT, до особливостей Чорного моря,
Ці моделі допомагають прогнозувати:
- як нафтопродукти розповсюджуються у товщі води,
- як вони осідають на дно (процес седиментації),
- як розкладаються під впливом мікроорганізмів (біодеградація)
- та інші фізико-хімічні та біологічні процеси.
Наголошується, що рф не надала офіційної інформації Україні та іншим країнам Чорноморського регіону про масштаби аварії та її екологічні наслідки. Це є порушенням вимог Бухарестської конвенції, яка регулює захист Чорного моря від забруднення.
Через відсутність такої інформації Україні було складно оперативно оцінити масштаби забруднення.
Щоб зрозуміти, як поширилося забруднення, фахівці Українського науково-дослідного центру екології моря (УКРНЦЕМ) використовували дані із супутникових знімків, інформацію зі ЗМІ та результати математичного моделювання. Це дозволило оцінити, як розповсюджуються нафтопродукти в морі та на узбережжі.
Контекст
15 грудня два танкери, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", зазнали аварії в Керченській протоці. Після катастрофи мазут із танкерів прибило до берегів рф та тимчасово окупованого Криму.