Розлив мазуту російськими танкерами: Міндовкілля повідомило про ситуацію на узбережжі Чорного моря

Всього згустки з вмістом мазуту через аварію російських танкерів у Керченській протоці, було зафіксовано на узбережжі території трьох громад Одеської області. Наразі суттєвих перевищень концентрацій нафтопродуктів у визначених точках, розташованих уздовж узбережжя від Одеси до Дунаю, не зафіксовано. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міндовкілля.

Деталі

За даними дослідження, найбільше від забруднення в Україні постраждали акваторії Керченської протоки, південного та західного узбережжя Криму.

Після 15 січня нафтових плям західніше Криму більше не фіксували. Це пояснюється тим, що з часом мазут, який залишався на поверхні, поступово занурюється у воду. Через низьку температуру він може утворювати дрібні згустки, що переносяться у товщі води. Згодом ці згустки осідають на дно або викидаються на узбережжя під дією хвиль, - йдеться в повідомленні.

Як забруднення впливає на морських мешканців і птахів?

Російські ЗМІ повідомляють про сотні постраждалих птахів і десятки дельфінів у районі тимчасово окупованого Криму та в морських водах під контролем рф.

Ці тварини постраждали від забруднення нафтопродуктами у рідкому вигляді (у формі нафтової плівки).

На територіях, що контролюються Україною, наразі немає науково підтверджених випадків загибелі морських тварин або птахів, повʼязаних із забрудненням мазутом.

В Міндовкіллі наголошують, що офіційне підтвердження загибелі птахів і тварин через забруднення довкілля можливе лише за актами та протоколами, які оформлюють Держпродспоживслужба та Держекоінспекція. За потреби відібрані ними зразки можуть бути передані до науково-дослідних установ для подальших досліджень.

Проте цей мазут може завдати шкоди організмам, що живуть на морському дні (бентосним організмам), які є важливою частиною харчового ланцюга для багатьох видів риб.

Через розлив мазуту російськими танкерами загинуло близько 50 тис. птахів і понад 100 дельфінів - науковець

Чи зафіксовано забруднення нафтопродуктами підконтрольного Україні узбережжя Чорного моря?

Всього згустки з вмістом мазуту зафіксовано на узбережжі території трьох громад Одеської області (Лиманської, Тузлівської та Сергіївської), зокрема:

В межах Лиманської громади зібрано 170 кг забруднюючої речовини; частка нафтопродуктів в ній — 17,8 кг (10,5%)

В межах Тузлівської громади зібрано 0,95 кг забруднюючої речовини; частка нафтопродуктів в ній — 0,5 кг (53%)

В межах Сергіївської громади зібрано 109 кг забруднюючої речовини

Чи зафіксовано забруднення нафтопродуктами підконтрольного Україні узбережжя Чорного моря?

МОРЕ. На цей момент суттєвих перевищень концентрацій нафтопродуктів у визначених точках, розташованих уздовж узбережжя від Одеси до Дунаю, не зафіксовано, - йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що продовжується постійний моніторинг якості морської води.

Ситуація щодо узбережжя

Починаючи з 24 січня 2025 року, на узбережжі Одеської області почали знаходити згустки нафтопродуктів. Для перевірки ці забруднені речовини були зібрані представниками Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області), які задокументували процес відбору проб. Після цього ці проби передали до УкрнЦЕМ для проведення хімічного аналізу - інформує Міндовкілля.

Майбутнє: як повною мірою оцінити довгострокові наслідки аварії?

Наразі немає повної інформації про те, як саме нафтопродукти поводяться в довгостроковій перспективі в умовах Чорного моря. Для цього працює міжнародна група експертів із залученням фахівців УкрнЦЕМ та інших наукових установ. Вони працюють над адаптацією сучасних міжнародних моделей, таких як DELFT3D-PART i OPENDRIFT, до особливостей Чорного моря, - зазначається в повідомленні.

Ці моделі допомагають прогнозувати:

як нафтопродукти розповсюджуються у товщі води,

як вони осідають на дно (процес седиментації),

як розкладаються під впливом мікроорганізмів (біодеградація)

та інші фізико-хімічні та біологічні процеси.

Наголошується, що рф не надала офіційної інформації Україні та іншим країнам Чорноморського регіону про масштаби аварії та її екологічні наслідки. Це є порушенням вимог Бухарестської конвенції, яка регулює захист Чорного моря від забруднення.

Через відсутність такої інформації Україні було складно оперативно оцінити масштаби забруднення.

Щоб зрозуміти, як поширилося забруднення, фахівці Українського науково-дослідного центру екології моря (УКРНЦЕМ) використовували дані із супутникових знімків, інформацію зі ЗМІ та результати математичного моделювання. Це дозволило оцінити, як розповсюджуються нафтопродукти в морі та на узбережжі.

Контекст

15 грудня два танкери, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", зазнали аварії в Керченській протоці. Після катастрофи мазут із танкерів прибило до берегів рф та тимчасово окупованого Криму.