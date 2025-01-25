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Через розлив мазуту російськими танкерами загинуло близько 50 тис. птахів і понад 100 дельфінів - науковець

Через розлив мазуту російськими танкерами загинуло близько 50 тис. птахів і понад 100 дельфінів - науковець

Київ • УНН

 • 35037 перегляди

Внаслідок розливу мазуту з російських танкерів у Керченській протоці загинуло близько 50 тисяч птахів та понад 100 дельфінів. За оцінками експертів, реальна кількість загиблих дельфінів може сягати кількох тисяч.

Близько 50 тис. птахів та понад 100 дельфінів загинуло внаслідок розливу мазуту через аварію російських танкерів у Керченській протоці. Про це розповів в ефірі Вечір.Live начальник науково-дослідного відділу національного парку "Тузлівські лимани" на Одещині, доктор біологічних наук Іван Русєв, пише УНН.

Деталі 

"Ця трагедія призвела до того, що, по наших оцінках, десь біля 50 000 птахів зараз вже загинуло", - заявив експерт.

Він зазначив, що в порівнянні з катастрофою 2007 року, коли загинуло близько 30 000 птахів, зараз загинуло набагато більше через більший викид мазуту.

Еколог пояснив, що 90% птахів гине від отруєння або через те, що їх пір’я забруднене мазутом. І можна відмивати цих птахів, але користі від цього мало. Усе через те, що під час відмивання мазуту відмивається і жир, що ускладнює їх терморегуляцію. Оскільки очищення птахів від мазуту малоефективне, багато з них не переживають наслідки цієї трагедії.

"Дельфінів на даний час - це загинуло більше ніж 100 особин. Це тільки знайдених. По експертних оцінках науковців, експертів з США доказано, що якщо гинуть від нафтопродуктів дельфіни в морі або в океані, тільки 5% викидає на берег… Тобто, по наших оцінках, загинуло декілька декілька тисяч цих дельфінів. Дельфіни були знайдені в мазуті, навіть в Грузії. Ми, слава Богу, не бачили таких тварин, але наслідки катастрофічні для Чорного моря в цілому від цієї трагедії", - пояснив Русєв.

Нагадаємо 

На тимчасово окупованих територіях Чорного та Азовського морів стався масштабний розлив мазуту. Окупаційна влада приховує масштаби екологічної катастрофи та стверджує про безпечність риби для споживання.

Мазут після аварії російських танкерів досяг берегів Одещини - науковець24.01.25, 12:37 • 25059 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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