Из-за разлива мазута российскими танкерами погибло около 50 тыс. птиц и более 100 дельфинов - ученый
Киев • УНН
В результате разлива мазута с российских танкеров в Керченском проливе погибло около 50 тысяч птиц и более 100 дельфинов. По оценкам экспертов, реальное количество погибших дельфинов может достигать нескольких тысяч.
Около 50 тыс. птиц и более 100 дельфинов погибло в результате разлива мазута из-за аварии российских танкеров в Керченском проливе. Об этом рассказал в эфире Вечер.Live начальник научно-исследовательского отдела национального парка «Тузловские лиманы» в Одесской области, доктор биологических наук Иван Русев, пишет УНН.
Детали
«Эта трагедия привела к тому, что, по нашим оценкам, где-то около 50 000 птиц сейчас уже погибло», - заявил эксперт.
Он отметил, что по сравнению с катастрофой 2007 года, когда погибло около 30 000 птиц, сейчас погибло гораздо больше из-за большего выброса мазута.
Эколог объяснил, что 90% птиц погибает от отравления или из-за того, что их перья загрязнены мазутом. И можно отмывать этих птиц, но пользы от этого мало. Все из-за того, что при отмывании мазута отмывается и жир, что затрудняет их терморегуляцию. Поскольку очистка птиц от мазута малоэффективна, многие из них не переживают последствия этой трагедии.
«Дельфинов в настоящее время - это погибло более 100 особей. Это только найденных. По экспертным оценкам ученых, экспертов из США доказано, что если погибают от нефтепродуктов дельфины в море или в океане, только 5% выбрасывает на берег... То есть, по нашим оценкам, погибло несколько несколько тысяч этих дельфинов. Дельфины были найдены в мазуте, даже в Грузии. Мы, слава Богу, не видели таких животных, но последствия катастрофические для Черного моря в целом от этой трагедии», - пояснил Русев.
Напомним
На временно оккупированных территориях Черного и Азовского морей произошел масштабный разлив мазута. Оккупационные власти скрывают масштабы экологической катастрофы и утверждают о безопасности рыбы для потребления.
Мазут после аварии российских танкеров достиг берегов Одесской области - ученый24.01.25, 12:37 • 21953 просмотра