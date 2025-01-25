Масштабний розлив мазуту в морях: окупанти приховують реальні наслідки

Окупаційна адміністрація зумисно приховує масштаби екологічної катастрофи, яка відбулася внаслідок розливу мазуту. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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На тимчасово окупованих територіях Чорного та Азовського морів фіксується масштабний розлив мазуту, який має серйозні екологічні наслідки. Однак окупаційна адміністрація зумисно приховує масштаби лиха, створюючи ілюзію "відсутності загрози".

Екологічні експерти зазначають, що мазут, потрапляючи у воду, утворює стійку плівку, яка зупиняє доступ кисню до морської флори й фауни. Це не лише знищує екосистему, але й отруює рибу та молюсків, роблячи їх небезпечними для споживання. Проте окупанти стверджують, що риба залишається придатною для харчування, що може спричинити серйозні наслідки для здоров'я людей.

Місцеві жителі змушені самотужки боротися з наслідками забруднення, адже допомоги з боку окупаційної влади не надходить. Більше того, тривалий вплив мазуту на довкілля означає, що очищення вод і ґрунтів може зайняти десятиліття.

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