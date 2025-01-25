Масштабный разлив мазута в морях: оккупанты скрывают реальные последствия

Оккупационная администрация умышленно скрывает масштабы экологической катастрофы, которая произошла в результате разлива мазута. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях Черного и Азовского морей фиксируется масштабный разлив мазута, который имеет серьезные экологические последствия. Однако оккупационная администрация умышленно скрывает масштабы бедствия, создавая иллюзию «отсутствия угрозы».

Экологические эксперты отмечают, что мазут, попадая в воду, образует стойкую пленку, которая останавливает доступ кислорода к морской флоре и фауне. Это не только уничтожает экосистему, но и отравляет рыбу и моллюсков, делая их опасными для потребления. Однако оккупанты утверждают, что рыба остается пригодной для питания, что может повлечь серьезные последствия для здоровья людей.

Местные жители вынуждены самостоятельно бороться с последствиями загрязнения, ведь помощи со стороны оккупационных властей не поступает. Более того, длительное воздействие мазута на окружающую среду означает, что очистка вод и почв может занять десятилетия.

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