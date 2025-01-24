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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура
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НАПК еще не завершило проверку образа жизни помощника Гетманцева, бывшего и.о. замглавы ГНС Сокура

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Антикоррупционный комитет ВР заслушал отчет по аудиту в АРМА: агентству есть над чем работать
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НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
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Мазут после аварии российских танкеров достиг берегов Одесской области - ученый

Мазут после аварии российских танкеров достиг берегов Одесской области - ученый

Киев  •  УНН

 • 8764 просмотра

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После аварии российских танкеров в Керченском проливе мазутные загрязнения достигли побережья Одесской области. Нефтепродукты обнаружены возле рекреационной зоны «Катранка» и природоохранных территорий.

После аварии российских танкеров в Керченском проливе мазут достиг побережья Одесской области, сообщил начальник научно-исследовательского отдела национального парка «Тузловские лиманы» в Одесской области, доктор биологических наук Иван Русев в Facebook, пишет УНН.

Детали

«Вот и до наших одесских берегов добралась страшная мазутная беда Черного моря. После штормов на песчаную пересыпь возле рекреационной зоны «Катранка», возле Дунайского биосферного заповедника и национального природного парка «Тузловские лиманы», штормом вынесло мазут, который вылился после аварии рашистских танкеров в Керченском проливе», - написал Русев.

Мазут с российских танкеров добрался до Запорожской области: фото12.01.25, 04:37 • 36858 просмотров

Дополнение

15 декабря два танкера, «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпели крушение в Керченском проливе. После катастрофы мазут с танкеров прибило к берегам рф и временно оккупированного Крыма.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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