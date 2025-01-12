Мазут с российских танкеров добрался до Запорожской области: фото

На побережье оккупированного Бердянска обнаружены два загрязненных участка общей протяженностью более 14 км. Оккупационные власти пытаются ликвидировать загрязнение с привлечением "волонтеров".

Мазут, разлившийся в результате аварии двух российских танкеров, уже добрался до побережья в Запорожской области. В районе оккупированного Бердянска обнаружены два загрязненных участка протяженностью в десятки километров. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на Telegram главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого. Детали По словам Евгения Балицкого по состоянию на 11 января 2025 года обследовано 125 километров побережья Азовского моря и выявлено несколько загрязненных участков. На данный момент выброс мазута на Азовском побережье зафиксирован, на Бердянской косе со стороны открытого моря обнаружен загрязненный участок длиной 14,5 км, с мелкими фрагментами твердой фракции мазута - пишет Евгений Балицкий в Telegram. Он также сообщил о загрязненном участке общей площадью 5 кв. метров с незначительным количеством фрагментов твердой фракции мазута на побережье косы Пересыпь. Балицкий уточнил, что оккупационные власти пытаются ликвидировать обнаруженные пятна загрязнения, для чего привлекают "волонтеров". Он пообещал, что "работа всех служб и ведомств будет усилена" и приказал подчиненным на местах "реагировать на все сообщения граждан". Напомним В Черном море появилось новое пятно нефтепродуктов площадью 2,8 тыс. кв. м с танкера, потерпевшего крушение в декабре. На побережье оккупированного Крыма также обнаружено загрязнение береговой линии длиной более 14 км.