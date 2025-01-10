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Новий витік мазуту стався з російського танкера у Чорному морі

Новий витік мазуту стався з російського танкера у Чорному морі

Київ • УНН

 • 28787 перегляди

У Чорному морі з'явилася нова пляма нафтопродуктів площею 2,8 тис. кв. м з танкера, що зазнав аварії в грудні. На узбережжі окупованого Криму також виявлено забруднення берегової лінії довжиною понад 14 км.

З російського танкера, що зазнав катастрофи в грудні, в Чорне море знову вилився мазут, повідомляють росЗМІ та мінстранс рф, пише УНН.

Деталі

Фахівці мінтрансу рф зафіксували появу у Чорному морі нової плями нафтопродуктів. Джерелом витоку в повідомленні відомства названо танкер "Волгонефть 239", який зазнав аварії 15 грудня 2024 року і сів на мілину в районі селища Тамань у Темрюкському районі Краснодарського краю.

За даними мінтрансу рф, площа нової плями становить близько 2,8 тис. кв. м. Її намагаються локалізувати за допомогою спеціальних загороджень-бонів.

З моменту аварії російських танкерів "Волгонефть 239" та "Волгонефть 212" у Керченській протоці в море витекло кілька тисяч тонн мазуту, його зібрали з 38,7 тис. кв. м. акваторії з пляжів, за даними росЗМІ, вивезли майже 130 тис. тонн забрудненого піску. Прибиранням нафтопродуктів з берега продовжують займатися сотні рятувальників та волонтерів.

Це не єдина нова пляма нафтопродуктів. У п'ятницю, 10 січня, мнс рф, за даними росЗМІ, повідомило про нові викиди мазуту на берег на сході та заході тимчаосово окупованого Криму. Протяжність забрудненої ділянки берегової лінії – понад 14 км.

МЗС закликає зупинити "тіньовий флот" рф після аварії танкерів в Керченській протоці10.01.25, 14:01 • 24883 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НПНовини Світу
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