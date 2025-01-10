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Новая утечка мазута произошла с российского танкера в Черном море

Новая утечка мазута произошла с российского танкера в Черном море

Киев  •  УНН

 • 2772 просмотра

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В Черном море появилось новое пятно нефтепродуктов площадью 2,8 тыс. кв. м с танкера, потерпевшего крушение в декабре. На побережье оккупированного Крыма также обнаружено загрязнение береговой линии длиной более 14 км.

С российского танкера, потерпевшего катастрофу в декабре, в Черное море снова вылился мазут, сообщают росСМИ и минстранс рф, пишет УНН.

Детали

Специалисты минтранса рф зафиксировали появление в Черном море нового пятна нефтепродуктов. Источником утечки в сообщении ведомства назван танкер "Волгонефть 239", который потерпел крушение 15 декабря 2024 года и сел на мель в районе поселка Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края.

По данным минтранса рф, площадь нового пятна составляет около 2,8 тыс. кв. м. Его пытаются локализовать с помощью специальных заграждений-бонов.

С момента аварии российских танкеров "Волгонефть 239" и "Волгонефть 212" в Керченском проливе в море вытекло несколько тысяч тонн мазута, его собрали с 38,7 тыс. кв. м. акватории, с пляжей, по данным росСМИ, вывезли почти 130 тыс. тонн загрязненного песка. Уборкой нефтепродуктов с берега продолжают заниматься сотни спасателей и волонтеров.

Это не единственное новое пятно нефтепродуктов. В пятницу, 10 января, мчс рф, по данным росСМИ, сообщило о новых выбросах мазута на берег на востоке и западе временно оккупированного Крыма. Протяженность загрязненного участка береговой линии - более 14 км.

МИД призывает остановить "теневой флот" рф после аварии в Керченском проливе10.01.25, 14:01 • 12561 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПНовости Мира
chyornoe-moreЧерное море
krymКрым

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